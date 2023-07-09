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聖嬰現象帶來高溫 中國今夏電力供需面臨極大挑戰

記者謝守真／即時報導
中國入夏後持續出現極端高溫，為電力供需帶來巨大挑戰。7月5日北京最高溫達到40.9℃（105.6℉），圖為北京市民外出時想盡各種辦法遮陽。（中新社）
中國入夏後持續出現極端高溫，為電力供需帶來巨大挑戰。7月5日北京最高溫達到40.9℃（105.6℉），圖為北京市民外出時想盡各種辦法遮陽。（中新社）

聯合國世界氣象組織（WMO）近期發布報告警告各國，熱帶太平洋地區7年來首次形成聖嬰現象（El Nino）條件，預計未來幾個月，全球大部分地區氣溫將進一步升高。而中國近期高溫天氣不斷，多地陸續衝破攝氏40度（華氏104度），升高用電需求。中聯電副主任表示，夏季若出現持續極端高溫，將拉動用電負荷快速增加而發電出力有所下降，導致部分地區的電力供需偏緊形勢進一步加劇，增大電力保供難度。

據澎湃新聞報導，中電聯統計與數據中心副主任蔣德斌表示，近年來受全球氣候變暖影響，世界各地頻繁創下高溫紀錄。近期，中國部分地區高溫持續，局部地區可達或已超過攝氏40度高溫。他坦言，「夏季持續極端高溫的出現，給中國電力供需形勢帶來較大挑戰」。

從需求面來看，蔣德斌認為，持續高溫拉動用電負荷快速增加、負荷峰谷差加大。近年來中國電力負荷「冬夏」雙高峰特徵日趨明顯，夏季降溫及冬季取暖負荷佔比越來越大。「（中國）全國有多個省級電網夏季降溫負荷佔最高用電負荷比重超過40%，少數省份降溫負荷比重超過50%，氣溫對用電的影響越來越突出。」

蔣德斌說，降溫負荷持續增加等因素導致用電負荷峰谷差加大。他以2022年華東電網為例，當年最大峰谷差超過1.1億千瓦，而年最大峰谷差率則超過40%。「巨大的峰谷差增加了電網平衡的難度，電力系統靈活性調節資源缺乏的問題將更加凸顯」，這會導致電力系統調峰壓力進一步加大。

另從供給面來分析，蔣德斌稱，持續高溫造成部分發電出力下降。在極熱天氣下，大範圍的靜風環境導致風力發電機無風驅動，使得風機出力大幅下降甚至無出力。

他提醒，聖嬰現象將給中國部分地區帶來極端乾旱現象，導致某些地區的水電出力減少。而夏季高溫時段火電機組出力也會受到影響，並在持續極端高溫環境下，電力設備出現故障的機率也將有所增加。

高溫 聯合國

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