清華、北大疫後開放校園 遊客搶票參觀

北京大學參觀人潮。（取材自北京日報）

因疫情而暫停校園參觀活動的中國兩所著名高校清華大學和北京 大學，同天宣布自8日起開放校園暑期參觀。由於這是近四年來，兩校首次恢復校園參觀預約通道，吸引大批遊客「搶票」排隊入校，荷塘月色、未名湖等都成了熱門的打卡「景點」。有母親帶女兒來參觀，為的是在女兒心中「種下名校夢」。但兩校校園也有一些地方是「謝絕參觀」。

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北京日報報導，開放當天早上8時30分許，清華西門外，廣播大聲循環著安全提示，數十名保安、民警、志願者等工作人員在遊客參觀通道處值守，維護著校門口的秩序。遊客們都自覺站在警戒線內，有序等待校園開放。

與此同時，北大東門地鐵站 也已有遊客陸續出站，前往東側門口排隊。遊客參觀通道圍起三條圍欄，撐起寬大的遮陽傘，為等候入校的遊客帶來一片清涼。

民眾拍照打卡。（取材自北京日報）

9時，清華北大遊客入校通道正式開啟。「我們第一站要打卡荷塘月色，媽媽快跟著導航走！」8歲的王詩語興奮地牽著母親向清華校園深處小跑。母親潘女士笑著說，女兒愛看書，讀到過朱自清的「荷塘月色」，就對校園這處美麗的景色念念不忘。「女兒第一次來清華，希望能帶她感受名校的文化氛圍，在心中種下一顆『名校夢』。」

在北大未名湖畔，60餘名身著統一白色校服的中學生留下了一張合影。領隊教師劉先生說：「我們來自河南 省許昌實驗中學，趁著校園開放，特意在這次北京暑期遊學中增加了北大的行程，想帶孩子們來看看夢想中的校園。」

清華大學不乏團體參觀民眾。（取材自北京日報）

當天不少遊客都是以家庭為單位，或者組團而來，清華的荷塘月色、二校門，北大的未名湖、博雅塔等知名「景點」，都聚集了眾多遊客。

作為校園的小主人，清華北大的師生也在開放當天體會到了校園的火熱氛圍。

不少遊客都是以家庭為單位，或者組團而來。（取材自北京日報）

「推薦您帶孩子去荷塘月色、情人坡轉一轉，那裡風景很美！」清華西門處，藥學院博士生劉卓然在等待校車的間隙，熱情地向遊客推薦著遊覽路線。她說，很久沒見到這麼多遊客了，「歡迎他們來學校做客！也希望遊客們能像愛護自己的家一樣，愛護我們的校園。」

為維護校園秩序，兩校均在此前的通知中提出了一系列參觀準則。

清華明確，參觀人員需按照規定路線在規定區域內參觀，為保障學校暑期教學科研任務，非開放區域和校內教學辦公樓宇不對參觀人員開放。

北大也表示，參觀人員應遵守校園管理相關規定，配合學校安保人員工作，共同維護良好的校園秩序。教學、科研、辦公、圖書館、體育館、宿舍等場所為非開放區域，謝絕參觀。