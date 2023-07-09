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清華、北大疫後開放校園 遊客搶票參觀

中國新聞組／北京9日電
北京大學參觀人潮。（取材自北京日報）
北京大學參觀人潮。（取材自北京日報）

因疫情而暫停校園參觀活動的中國兩所著名高校清華大學和北京大學，同天宣布自8日起開放校園暑期參觀。由於這是近四年來，兩校首次恢復校園參觀預約通道，吸引大批遊客「搶票」排隊入校，荷塘月色、未名湖等都成了熱門的打卡「景點」。有母親帶女兒來參觀，為的是在女兒心中「種下名校夢」。但兩校校園也有一些地方是「謝絕參觀」。

來源：YouTube

北京日報報導，開放當天早上8時30分許，清華西門外，廣播大聲循環著安全提示，數十名保安、民警、志願者等工作人員在遊客參觀通道處值守，維護著校門口的秩序。遊客們都自覺站在警戒線內，有序等待校園開放。

與此同時，北大東門地鐵站也已有遊客陸續出站，前往東側門口排隊。遊客參觀通道圍起三條圍欄，撐起寬大的遮陽傘，為等候入校的遊客帶來一片清涼。

民眾拍照打卡。（取材自北京日報）
民眾拍照打卡。（取材自北京日報）

9時，清華北大遊客入校通道正式開啟。「我們第一站要打卡荷塘月色，媽媽快跟著導航走！」8歲的王詩語興奮地牽著母親向清華校園深處小跑。母親潘女士笑著說，女兒愛看書，讀到過朱自清的「荷塘月色」，就對校園這處美麗的景色念念不忘。「女兒第一次來清華，希望能帶她感受名校的文化氛圍，在心中種下一顆『名校夢』。」

在北大未名湖畔，60餘名身著統一白色校服的中學生留下了一張合影。領隊教師劉先生說：「我們來自河南省許昌實驗中學，趁著校園開放，特意在這次北京暑期遊學中增加了北大的行程，想帶孩子們來看看夢想中的校園。」

清華大學不乏團體參觀民眾。（取材自北京日報）
清華大學不乏團體參觀民眾。（取材自北京日報）

當天不少遊客都是以家庭為單位，或者組團而來，清華的荷塘月色、二校門，北大的未名湖、博雅塔等知名「景點」，都聚集了眾多遊客。

作為校園的小主人，清華北大的師生也在開放當天體會到了校園的火熱氛圍。

不少遊客都是以家庭為單位，或者組團而來。（取材自北京日報）
不少遊客都是以家庭為單位，或者組團而來。（取材自北京日報）

「推薦您帶孩子去荷塘月色、情人坡轉一轉，那裡風景很美！」清華西門處，藥學院博士生劉卓然在等待校車的間隙，熱情地向遊客推薦著遊覽路線。她說，很久沒見到這麼多遊客了，「歡迎他們來學校做客！也希望遊客們能像愛護自己的家一樣，愛護我們的校園。」

為維護校園秩序，兩校均在此前的通知中提出了一系列參觀準則。

清華明確，參觀人員需按照規定路線在規定區域內參觀，為保障學校暑期教學科研任務，非開放區域和校內教學辦公樓宇不對參觀人員開放。

北大也表示，參觀人員應遵守校園管理相關規定，配合學校安保人員工作，共同維護良好的校園秩序。教學、科研、辦公、圖書館、體育館、宿舍等場所為非開放區域，謝絕參觀。

北京 地鐵站 河南

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