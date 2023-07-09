中國飆高溫 法演員包場逛長城：美景讓我忘了熱

法國人分享自己頂著華氏104度高溫，「包場」逛長城的影片。（取材自封面新聞）

雖然進入暑假，但中國多地近日接連出現高溫 ，許多民眾熱到不想踏出門，網友打趣表示，「還能在戶外旅遊的都是狠人」，日前就有一名法國人分享自己頂著華氏104度高溫，「包場」逛長城的影片，引起熱議。

大皖新聞報導，日前北京 氣溫創下連續三天最高溫度突破華氏104度的歷史紀錄，受暖氣團影響，高溫天氣還會持續。有網友風趣的表示：「北京人正式被確診為哪吒，腳踩風火輪上班」。

不過，一名法國人在網路上分享「包場」逛長城影片，有網友看了之後留言「我笑死了，大衛班以這種方式在中國火了」、「雖然看不懂，但大為震撼，這勇氣真的是沒sei了。」

據北京青年報報導，這名法國男子是法國音樂劇演員大衛·班，目前正跟隨法語音樂劇「羅密歐與朱麗葉」在中國巡演，近期正好抵達北京。他表示自己已經聽說了視頻在中國網民中火了的情況；自己在長城上時確實沒有在意酷暑的天氣，「其實天氣是很熱的，但我站到長城上時，長城的美景給我留下了深刻的印象，站到長城上的感覺太奇妙了，讓我忘記了高溫。」

他介紹，他還在長城上演唱了法語歌曲，歌詞是「中國的長城，中國的長城，這就是力量。」其最後的一句歌詞出自其演出的音樂劇，而前面的內容表達了他在長城上的激動之情。「世界上每個人都知道中國的長城，而我那時候就站在長城上，這種感覺太酷了。」

極端高溫天氣同樣出現在西安、長沙。一名西安市民表示，從年初到現在西安迎來許多遊客，根本沒有淡季，酷熱天氣下不想出去人擠人，「自己和電視劇『甄嬛傳』中的沈眉莊一樣，已經不想出門了」，準備窩在家裡把外面讓給外地遊客。

長沙車站用冰塊降溫。（取材自九派新聞）

九派新聞報導，高鐵站、火車站這類場所人員密集，更易感到炎熱。有中國網友發布視頻稱長沙南站用冰塊降溫，網友質疑是空調故障。

視頻中可以看到，候車廳中擺著不少藍色塑料箱，每個箱中都放著大冰塊。拍攝者表示，「最高級的車站，往往採用最原始的降溫方法」。

社群媒體 上有多位網友吐槽長沙南站高鐵站空調「不給力」，站內熱得像蒸籠。對此，站方表示空調沒壞，使用冰塊降溫是臨時措施，有特殊情況。