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「賺5個億 不如月薪5000生娃優秀」杭州阿姨讓網路炸鍋

中國新聞組／北京9日電
「賺5個億不如月薪5000生娃優秀」一席話引全國熱議的杭州紅娘王阿姨。（取材自橙柿互動·都市快報）
「賺5個億不如月薪5000生娃優秀」一席話引全國熱議的杭州紅娘王阿姨。（取材自橙柿互動·都市快報）

「賺5個億不如月薪5000生娃優秀？」一席話引全國熱議的杭州紅娘王阿姨近日發帖說，自己遭遇網暴，「我愛人和孩子都看到了，都對我意見蠻大，已經對生活造成影響」。

來源：YouTube

都市快報報導，王阿姨說自己的言論其實是被掐頭去尾剪輯過的，視頻發了上去，一時間評論區各種觀點鋪天蓋地。王阿姨說，「我當時聊了10分鐘左右，根本沒有準備好，視頻全國都火了，但我很生氣啊，我在杭州做了30多年公益相親，在行業裡也算是首席吧，知名度也是蠻大的，所以，想澄清這個事實」。

昨天中午，橙柿互動記者聯繫視頻製作發布團隊的負責人羅仙林，他是一個婚戀話題的UP主、婚戀公司創始人。

小羅說，當時拍了大約6分鐘，最後發出的視頻並沒有掐頭去尾，也沒有改變王阿姨原來的語境，「她其實表達的意思是，哪怕賺5個億，如果沒有下一代，還不如月薪5000元有個後代有個孩子」。

昨天下午，小羅把王阿姨請到公司，向她誠摯道歉。王阿姨詼諧地說：「我肚量大，老人心軟！也沒什麼大不了的，就是無緣無故被網上罵了幾天。」

她說，「為了下一代，我們什麼都不在乎，我告訴你們（鍵盤俠）：你們平時多到幼兒園門口去看看，多看看幸福的事情；多到小學門口去看看，肯定是幸福的。看看來接孩子的都是什麼人，我看都是電動車來接孩子，不是寶馬車來接孩子，你們說誰幸福……這個叫幸福，他們全家團圓，有孩子。」

對於王阿姨的說法，有網友說，「比起孩子，我更想要5個億」、「5000塊一個月居然敢那麼大聲，我一個女的8000塊，突然覺得自信起來了」、「有5個億還怕找不到女朋友嗎」、「只能說每個人對優秀的定義不一樣」。

電動車 YouTube

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