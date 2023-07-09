違背反壟斷法 中16車企承諾不砍價 2天就破局

中國為遏制電動車價格戰，要求16家車企簽署維護市場秩序承諾書，然而僅2天政策就急轉彎。圖為6月16日在廣東深圳舉辦的2023粵港澳大灣區車展暨新能源汽車博覽會。（中新社）

中國汽車工業協會（中汽協）6日攜手特斯拉 、比亞迪等16家車企聯合簽署一份承諾書，首條條款記載「不以非正常價格擾亂市場公平競爭」，盼能叫停削價競爭的市場亂象，但該條款8日已被刪除。

中汽協8日緊急發布聲明，稱上述引發爭議條款內容涉及「價格」表述，表意不當，有違「反壟斷法」精神，將自承諾書中刪除。

財聯社報導，中汽協在聲明中表示，組織16家車企共同發布承諾書，旨在按照「反壟斷法」第14條「行業協會應當加強行業自律，引導本行業的經營者依法競爭，合規經營，維護市場競爭秩序」的規定，履行行業協會維護市場公平競爭義務。

聲明提到，因表意不當有違「反壟斷法」精神，引發廣泛關注，因此將上述條款自承諾書中刪除，並敦促16家及其他汽車生產會員企業，嚴格遵守「反壟斷法」及相關行政法規、指南、規章，自主定價、公平競爭，共同為產業規範健康創新發展貢獻力量。

有業內人士表示，價格戰是商業主體競爭的市場行為，汽車行業也不例外，「承諾書」的簽署方基本上已經涵蓋了大多數主流車企，目的是維護市場穩定，但是最終效果要看未來各家車企的執行。

「汽車人傳媒」報導，據「反壟斷法」第13、16條規定，行業協會不得組織本行業的經營者固定或者變更商品價格，達成排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為。

因此，或因條款表述觸及「價格」而引發輿論疑慮。

但報導也為中汽協抱屈，認為如果直接限價的確有違反法律的疑慮，但「承諾書」實際上屬倡議性質，執行層面依靠企業自律和自我約束的方式，並沒有任何限價、固價約定，更沒有形成「價格聯盟」。

報導並指「這種君子協議注定是脆弱的」，具體各家車企如何做，還得看各家的想法，「想必他們也盯著對手會不會守諾，短時間就公然毀諾倒不至於，但擦邊球估計還會有」。

據悉，簽署「汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書」的16家車企包括一汽、東風、長安、上汽、北汽、廣汽、中國重汽、奇瑞、江淮、吉利控股、長城、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、特斯拉等。