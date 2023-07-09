「世界因你而美麗」世界華人盛典落幕 6人獲殊榮

盛典現場合影。（取材自鳳凰衛視）

「世界因你而美麗——2022-2023影響世界華人 盛典」於8日晚間在北京鳳凰中心圓滿落幕，本屆全面升級，再度向在不同領域對世界做出卓越貢獻的華人致敬，許倬雲、王堅、葉玉如、吳蠻、朱小久、王嘉男等6人分獲殊榮。

鳳凰衛視報導，「世界華人盛典」由鳳凰衛視集團聯合中國新聞社、美國世界日報、香港 大公文匯傳媒集團、明報、星洲日報等海內外多家有影響力的華語媒體機構共同發起，並由鳳凰衛視、鳳凰網聯合主辦，讓世界品味中國，讓華人榮光點亮世界。

主辦方匠心安排，整場盛典既有振奮的醒獅表演，也有溫情的娓娓講述。多元化的呈現形式背後，更是中華文化在全球多元文化中不斷交流互鑑、融合發展的寫照。

7月8日晚上8時許，盛典在豪邁恢宏的舞劇《醒·獅》表演中正式拉開帷幕。自2007年啟幕以來，「影響世界華人盛典」已成功舉辦14屆。

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威先生致辭，介紹鳳凰衛視作為海外最大的全媒體華語文化傳媒集團，在推動國際社會溝通對話、促進多元文化交流融合方面的積極作為，並強調華人盛典多年來讓全球華人如約相聚，已成為一條連接中外文化的紐帶。

徐威致辭。（取材自鳳凰衛視）

徐威表示，中華文化綿延5000年，在世界各地生生不息，與各國文化和諧共生。一年一度的華人盛典，不僅是表彰華人成就的舞台，更是致敬中華文化、促進中外交流的平台。近20年來，華人盛典講述華人故事、展現華人風采、凝聚華人情感，已經成為一本銘記華人精神的紀念冊。

歷史學家許倬雲獲頒「影響世界華人終身成就大獎」；雲技術專家、中國工程院院士王堅，香港科技大學校長、中國科學院院士葉玉如，琵琶演奏家、教育家吳蠻，英中律師協會會長朱小久，跳遠世界冠軍王嘉男，獲頒「影響世界華人大獎」。

許倬雲 看遍萬古江河

許倬雲獲頒「2022-2023影響世界華人終身成就大獎」。（取材自鳳凰衛視）

許倬雲，華語世界最具影響力的史學大家之一，精通上古史、經濟史、文化史、考古學、社會學。他曾說，「我要從世界看中國，再從中國看世界。採人之長，捨人之短，在我們源遠流長的基礎上，熔鑄一個真正的全球化文化的初階，在更遠的未來繼長增高。拳拳此心，以告國人。」「因為我一輩子不能動，不能跟人家一起玩，所以永遠做一個旁觀者。」由於出生時身體的殘缺，加之所處的特殊時代，讓許倬雲終身的歷史研究都注重「常民」視角。

93歲的許倬雲獲頒影響世界華人終身成就大獎，他因年事已高未能現場出席，委託好友、中國社會科學院考古研究所研究員許宏先生到盛典現場替他接受獎項，他並以視頻形式分享獲獎感言，稱出乎意料，也受寵若驚，假如要用一句話歸納（人生）心得，就是要自己先安定，不要隨波逐流，不要慌慌張張，不要因為憂愁困苦而不去想問題，定下心來往前看，往旁邊看，讓周圍的人安定下來是最大的責任。

王堅 躬身尋夢雲端飛行

王堅獲頒「2022-2023影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰衛視）

雲技術專家、中國工程院院士王堅首創「以數據為中心」的分布式雲計算體系架構，率先提出採用計算作為公共服務的產業模式，主持研發以大規模分布式計算系統「飛天」為核心、擁有自主知識產權的阿里雲計算平台，顯著提升中國在全球雲計算領域的話語權，使中國雲計算的起步發展與國際基本處於同一水平。

盛典現場，王堅帶來了一段TED演講，他以真實的故事生動講述「雲計算」的前生今世與未來，同時介紹2050青年活動中的「天使飛行」計畫，傳遞引導更多年輕人相聚的初心。

2050青年代表嚴力行作為自願者代表，上台見證和分享老師獲頒「2022-2023影響世界華人大獎」的喜悅。深耕「雲計算」領域的專家、香港中文大學（深圳）校長講座教授，今年80歲的黃鎧先生和嚴力行共同為王堅頒獎。隨後，王堅還在盛典現場正式公布了「天使飛行」的飛機尾號——B-12QM。

吳蠻 琵琶行歌弦音萬里

吳蠻獲頒「2022-2023影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰衛視）

「影響世界華人大獎」的獲得者吳蠻，是琵琶演奏家、教育家，浙江音樂學院特聘教授，也是跨界音樂與跨文化交流的標誌性人物。她帶著琵琶走出國門，以超凡脫俗的琵琶技藝驚艷世界，從單打獨「奏」到跨界合作，她收穫的不僅是獎杯、榮譽和世界樂壇的認可，被西方公認為「將琵琶轉變為通往中國文化的大門」。

國家大劇院音樂藝術總監呂嘉先生登台為吳蠻頒獎，他也是吳蠻在音樂道路上一位非常重要的朋友，曾在世界各地累計指揮過700多場音樂會和歌劇，是第一位在義大利出任國家歌劇院首席指揮的亞洲指揮家。呂嘉在現場表示，吳蠻一直在探索中國文化和世界文化的交流，她是第一位把中國民族樂器融合到全世界的作曲家的作品中，大大提升了中國民族文化、民族音樂在世界上的影響，為中國民族樂器融入世界開闢了一條新的途徑。

朱小久 托舉尊嚴和合世界

朱小久獲頒「2022-2023影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰衛視）

英中律師協會會長朱小久不但有著奇特的「轉行」經歷——大學學海洋生物，在美國讀了生物化學博士，後來成為一名律師，她為海外華人的權益努力、用智慧消解偏見、在海外舉辦起普通話朗誦比賽等事蹟也頗具傳奇色彩。

「她用智慧消解了自己家庭裡的偏見，她以專業讓法律界放下了對華人律師的偏見，她用格局打破了歐美社會對海外遊子的偏見，她幾十年如一日地宣傳中華文化，是反種族歧視的華人女英豪。」在華人盛典現場，鳳凰衛視主持人尉遲琳嘉以一段精彩幽默的講述，生動呈現了朱小久的故事。

作為張治中將軍的外孫女，朱小久在獲獎後特別表達了對外公的感謝：「外公戎馬一生，心向和平，一生都走在自己認定的大道上，他總說『咬一口薑喝一口醋』，說的是只有承受所有的苦辣辛酸，歷盡艱苦，才能成人立業。這句話也是成了鼓勵我前進的座右銘，督促著我不斷前進。」她表示，未來將繼續堅持用西方人聽得懂的方式傳播中華文化，促進華人與不同國家和文化人們的交流，幫助他們更好地融入主流社會。

王嘉男 跳遠十年成一躍

王嘉男獲頒2022-2023影響世界華人大獎。（取材自鳳凰衛視）

2022年，尤金世界田徑錦標賽男子跳遠比賽中，王嘉男憑藉第六跳8米36逆轉摘得中國男子跳遠第一枚世錦賽金牌，成為中國第一位男子田賽項目世界冠軍，創造了中國田徑的突破。

中國國家級教練員鄒振先為王嘉男頒獎，兩代田徑人同台，讓現場觀眾和海內外華人一起見證傳承的力量。今年68歲的鄒振先是中國田徑的功勳級前輩，也是第一位突破17米大關的亞洲三級跳遠運動員。他在現場講述了與王嘉男的緣分——遼寧老鄉，王嘉男剛進國家隊時，鄒振先就注意到了這個謙虛有禮貌的小伙子。當時就知道這個小伙子前途無量、未來可期。鄒振先表示，他相信世錦賽金牌不會是王嘉男奮鬥的終點，「當打之年，他還將在更大的舞台上飛得更高、跳得更遠。」

王嘉男表示，在自己亮相世界大賽的第10年獲得「影響世界華人大獎」，既是鼓勵，也是壓力，「我會更加努力，不辜負所有人對我的期許和支持，希望明年，我的第三次奧運之旅，會有一個讓大家都滿意的結果。 」

葉玉如 守護生命記憶

葉玉如獲頒「2022-2023影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰衛視）

葉玉如是香港科技大學校長、中國科學院院士。作為國際知名的神經生物學家，葉玉如長期致力於探索神經科學的前沿領域。近年來，葉玉如團隊專注於阿爾茲海默症診斷和治療方法的研究，取得了突破性進展和創新成果。對阿爾茲海默症來說，早期診斷是非常重要的一環，葉玉如帶領團隊開發出新型血液檢測 方法，可以通過血液檢測在阿爾茲海默症病徵出現前的5至10年進行篩查。

在盛典現場，同樣關注阿茲海默症患者群體的中國電影家協會副主席黃渤，以視頻形式向葉玉如致敬。黃渤提到，葉玉如女士執著在這條艱難的道路上，竭盡全力給絕境中的患者爭取一絲希望，「我們向葉玉如致敬的同時，也希望有更多的人有更多人能加入到葉玉如前行的隊伍中，共同攜手，早日攻克阿爾茲海默症。」

瀘州老窖股份有限公司常務副總經理王洪波先生在現場為葉玉如頒獎，他表示，葉玉如院士潛心科研、甘於奉獻的高尚精神令大家無比崇敬。無數和葉玉如院士一樣，躬耕於科研一線的科學家們，是各行各業學習的榜樣，也是全球華人的驕傲。

葉玉如感謝黃渤、王洪波總以及所有關注、關心阿爾茲海默症的朋友，也感謝團隊和家人的支持和理解。她提到，阿爾茲海默症的研究需要大量的數據作為支撐，而現在的樣本還遠遠不夠的。「為了更早的攻克阿爾茲海默症，需要更多的志願者提供樣本參與這項研究。」

華人盛典影響力不斷提升

自2007年以來，先後有楊振寧、袁隆平、金庸、貝聿銘、屠呦呦等獲得「影響世界華人終身成就大獎」，還有近百位個人或團體在不同界別獲得「影響世界華人大獎」，向世界展現了中華兒女的卓越智慧與寶貴品質，也讓全球華人因榜樣的力量而更具自豪感和凝聚力。

盛典將於7月15日（星期六）22:00在鳳凰衛視中文台、美洲台、歐洲台播出，7月16日（星期日）22:00在鳳凰衛視香港台播出。