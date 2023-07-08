廣場舞落伍啦 這群大爺大媽甩頭蹦迪 成都「黃金灘」火了

黃金灘戶外蹦迪現場。（取材自紅星新聞）

大爺大媽如果只愛跳廣場舞就落伍了，現在流行的是「到黃金灘蹦迪」。四川成都的「鄉材大舞台」近來突然火了，每到傍晚就聚集上千平均年齡在50到60歲的中老年人，隨著狂熱的節奏甩頭「尬舞」，他們甚至成立了蹦迪群自治管理。這個新網紅地成了千萬流量的保證，凸顯中老年人娛樂和交友需求，也引來安全隱憂。

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紅星新聞報導，「黃金灘」並不是一處沙灘，而是通往天府機場高速公路的一處輔道空地，位於成都天府新區白沙鎮，真正的黃金灘位於路邊的下沿。這裡每天五、六點，就有從溫江、廣安等地驅車幾小時前來的外地遊客陸續登場。這群特殊的蹦迪群體，平均年齡50到60歲的叔叔、孃孃，他們擠在一起，雖然跳得沒章法，但不妨礙迸發出超強感染力。

報導說，組織者們7點準時拉起紅色條幅、搭好簡易的舞台，換上印有黃金灘三個大字的專屬舞服，上千人瞬間占滿了田埂旁的幾百平空地。舞台上還有主持人、領舞人負責搞熱氣氛，「露天舞池」裡平均五、六十歲的大叔大媽伴隨著狂熱的節奏，面對面甩頭「尬舞」，跳得大汗淋漓。

但組織者戴哥說，「太火了，我們希望別再來人了」目前人流量太大，車流都能排到幾公里之外，他們也擔心交通安全。

戴哥是黃金灘蹦迪最早由他和另外8人組織，核心成員大多是60、70後，一年多前他們先在鎮上跳，但因為擾民被投訴搬到黃金灘，慢慢組建了一個近500人的微信 群。組織者們內部也有明確的分工。有主持人、有人領舞、有人攝影、有人管安全和交通。當天在蹦迪現場，組織者們自發豎立了警示牌，提醒大家注意停車、抽菸喝酒的都不要進來跳……幾乎形成「自治」狀態，包括戶外音響前後花了兩萬多，錢是群管們和群員集資來的。

談及為什麼一定要蹦迪，而不是跳廣場舞，戴哥解釋，在鄉村大家的娛樂活動比較少，特別是中老年人。「廣場舞、交誼舞規則太多，動作記不住。但是蹦迪，大家想怎麼蹦就怎麼蹦。」消費低也是黃金灘擁有吸引力的原因之一，音響、舞池全都是免費的。

如今附近的鄉鎮都在學習黃金灘搞蹦迪場所，已經發展了七、八家，幾乎全中國各地都有人來這裡，「他們有的坐飛機來，有的坐高鐵來，有從重慶、浙江、廣東來的……黃金灘現在是真的火」。

「黃金灘現在就等同於大爺大媽眼中的，甚至比『太古里』還要火。這批60、70年代出生的人，年輕的時候沒有經濟能力，現在條件好，出來蹦迪就相當於旅遊。」

天府新區新興街道黃金灘屬地村梅家村村委會負責人表示，因為人流量過多，目前黃金灘存在著一定的發生踩踏事故、交通事故的風險。還有用電問題，擺攤不具備消防設施也存在一定隱患。目前盡量以柔性勸導的方式讓蹦迪組織人注意安全，希望能分流到公園等場地。