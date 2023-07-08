400元代排隊取號 北京烤鴨名店現黃牛

四季民福餐廳「嚴打黃牛」，調整排隊規則，且不允許占座。(取材自每日經濟新聞)

隨著餐飲排隊熱潮回歸，黃牛的身影再次頻繁出現。北京 烤鴨名店四季民福發布「嚴打黃牛」聲明，調整排隊規則，門店只接受紙質號、本人微信 公眾號取號，截圖和分享頁面無效，且第一餐不允許占座，人齊方可入座，消費者一片支持聲。

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北京商報報導，許多名店都曾出現黃牛代排或是加價售賣商品現象，例如一袋B&C麵包原價150元(人民幣，下同，約21美元)，黃牛售400元；陶陶居代排隊索150元；四季民福故宮店景觀位「排隊+取號」400元，價格等同兩隻烤鴨價格。

「像胡大、南門涮肉、費大廚這些餐廳代取號排隊價格是188元。」一名做北京各大餐廳代取號業務的黃牛表示。多個社交平台上也有很多相關代排隊、取號的帖子。

報導稱，餐飲門店客流回暖本是好事，但黃牛卻擾亂了正常的經營秩序，甚至可能損害消費者與商家利益。不過消費端卻出現了不同態度。

一部分消費者認為應該抵制黃牛，維護就餐秩序；一部分消費者認為花錢找代排是個人自由。不過，購買黃牛號也存在引發糾紛的風險，例如坐地起價等。