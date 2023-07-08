華爾街日報：人才流失 成中國發展隱憂

華爾街日報報導，人才流失成為中國未來發展隱憂。圖為北京首都機場 。(路透)

經濟放緩及民粹主義抬頭等因素下，中國居民移居國外的速度比過去幾年都要快，預測2022年會有逾30萬人，包括很多持有龐大資產和受過良好教育 的人，華爾街 日報(WSJ)報導，人才流失成為中國未來發展隱憂。

報導指出，根據聯合國 數據，2001至2010年，中國每年淨遷出人口約為50萬；2008年之後淨遷出人口急劇下降，部分原因很可能是中國從全球金融危機中強勁復甦，而同時美國和其他主要經濟體陷入了困境。2010至2020年中國經濟強勁增長，2012年中國淨遷出人口一度降至只有12.5萬人。

但到了2018年，中國淨遷出人口回升至近30萬人，雖然在疫情期間淨遷出人口再次回落，但聯合國的最新預測，2021年中國淨遷出人口約20萬，2022年更將再次突破30萬人。

根據南非財富情報公司新世界財富和倫敦投資移民諮詢公司恒理的數據顯示，由2010至2020年，中國富人(資產超過100萬美元)每年淨遷出9000人左右；但2010至2020年急劇上升，2017年超過1萬1000人，2019年超過1萬5000人，2022年有1萬800人，估計2023年將有1萬3500名富人離開中國。

報導表示，人口淨遷出增加未必是壞事，愈多富人離開中國，可能意味著財富創造的速度加快，移居海外的人還有助於促進資本和技術回流中國。

不過，最近中國這波移居海外的熱潮也出現在一個複雜的背景之下，就是中國經濟增長放緩，政府的民粹主義傾向抬頭，越來越多勞動人口受過高等教育，但同時他們求職的服務行業就業增長乏力。

因為中西方緊張關係加劇，中國經濟增長不如預期，及在中國的外國人被拘留和調查的風險增加，導致外國人才流入中國減少，這趨勢很可能在未來數年持續。