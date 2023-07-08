我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

華爾街日報：人才流失 成中國發展隱憂

中國新聞組╱北京8日電
華爾街日報報導，人才流失成為中國未來發展隱憂。圖為北京首都機場 。(路透)
華爾街日報報導，人才流失成為中國未來發展隱憂。圖為北京首都機場 。(路透)

經濟放緩及民粹主義抬頭等因素下，中國居民移居國外的速度比過去幾年都要快，預測2022年會有逾30萬人，包括很多持有龐大資產和受過良好教育的人，華爾街日報(WSJ)報導，人才流失成為中國未來發展隱憂。

報導指出，根據聯合國數據，2001至2010年，中國每年淨遷出人口約為50萬；2008年之後淨遷出人口急劇下降，部分原因很可能是中國從全球金融危機中強勁復甦，而同時美國和其他主要經濟體陷入了困境。2010至2020年中國經濟強勁增長，2012年中國淨遷出人口一度降至只有12.5萬人。

但到了2018年，中國淨遷出人口回升至近30萬人，雖然在疫情期間淨遷出人口再次回落，但聯合國的最新預測，2021年中國淨遷出人口約20萬，2022年更將再次突破30萬人。

根據南非財富情報公司新世界財富和倫敦投資移民諮詢公司恒理的數據顯示，由2010至2020年，中國富人(資產超過100萬美元)每年淨遷出9000人左右；但2010至2020年急劇上升，2017年超過1萬1000人，2019年超過1萬5000人，2022年有1萬800人，估計2023年將有1萬3500名富人離開中國。

報導表示，人口淨遷出增加未必是壞事，愈多富人離開中國，可能意味著財富創造的速度加快，移居海外的人還有助於促進資本和技術回流中國。

不過，最近中國這波移居海外的熱潮也出現在一個複雜的背景之下，就是中國經濟增長放緩，政府的民粹主義傾向抬頭，越來越多勞動人口受過高等教育，但同時他們求職的服務行業就業增長乏力。

因為中西方緊張關係加劇，中國經濟增長不如預期，及在中國的外國人被拘留和調查的風險增加，導致外國人才流入中國減少，這趨勢很可能在未來數年持續。

教育 聯合國 華爾街

上一則

400元代排隊取號 北京烤鴨名店現黃牛

下一則

情報分析師：腦部神經打擊武器 中領先全球

延伸閱讀

打造銀髮族社區 設計多元理念新

打造銀髮族社區 設計多元理念新
大馬國際連鎖加盟展 台灣業者布局穆斯林市場

大馬國際連鎖加盟展 台灣業者布局穆斯林市場
買房送「臥室」…甘肅小縣催生滿滿補貼 效果如何？

買房送「臥室」…甘肅小縣催生滿滿補貼 效果如何？
華爾街日報：中國淨遷出人口激增 成未來發展隱憂

華爾街日報：中國淨遷出人口激增 成未來發展隱憂

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別
這個早期失智症狀 最容易被忽視

這個早期失智症狀 最容易被忽視
百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…

百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…