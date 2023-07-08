150萬留學回國薪5000 南京學者：回報率太低

圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。(新華社資料照片)

中國留學生 人數正在大大降低？知名社會學學者、南京大學教授朱虹稱，主要原因是留學收益的回報率愈來愈小，其中有不少是花錢買碩士的「鍍金學渣」；她並舉例，學校有個秘書，本科985高校，到英國讀了碩士回國，「教育投資 至少150萬元(人民幣，下同，約20.8萬美元)，月薪才5000多元。」朱虹此言引來網友兩極化論戰，有人認同，有媒體則批她製造「留學焦慮」。

極目新聞報導，根據資料，2019年疫情 前中國留學人數為70.35萬人，達到峰值；疫情爆發後的2020年為45.091萬人(估算)，2021年52.37萬人，2022年66.21萬人，數據斷崖式下滑後再慢慢恢復。

九派新聞報導，朱虹認為留學人數大大降低，主因是回報率愈來愈小，她舉例學校有個秘書，家裡投資150萬元培養她，但是她從英國讀完碩士回國工作月薪只有5000元；朱虹還說，歐洲有很多「水碩」，就是花錢買的那種碩士，這些「鍍金學渣」回中國後，用人單位反映不好，三五年後文憑的含金量和職業空間就會變少了。

朱虹的觀點引來兩極化論戰，有網友說「國內讀書不要花學費嗎？只不過錢多錢少的問題」、「現在整體就業都不好，不分國內外」、「自願且能負擔起，出去漲漲見識不是挺好」、「重點不是5000工資，重點是入不敷出，功勞被搶，排資輪輩」。

極目新聞評論，2022年只比2019年的高峰期少4萬多人，朱虹所言「留學人數大大降低」未必站得住腳；另外，拿學校一個秘書來說事，有以偏概全之嫌，尤其「鍍金的學渣回來後，用人單位反映不好」，此說法也是對留學生的歧視。