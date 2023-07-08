視頻中的成都水上樂園高大上 現場看竟是這模樣 遊客怨

成都一間水上樂園現實景象與網上推廣差距甚大，引發慕名而來的遊客不滿。圖為網路上宣傳的圖片。（取材自紅星新聞）

所謂的水上樂園 竟然是水坑？成都一間高大上的「水上樂園」，因現實景象與網上推廣差距甚大，引發慕名而來的遊客不滿。園方表示，這是因為營銷公司邀請博主達人推廣團購鏈接，但有些達人為博取流量，自行添加不實內容。律師則表示，若因園區虛假宣傳的過錯導致消費者無法得到期望的服務，消費者可要求商家退還門票費用，並主張賠償。

成都一間水上樂園現實景象與網上推廣差距甚大，引發慕名而來的遊客不滿。圖為鐵皮焊接搭建的「泳池」。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，遊客王女士展示了她所刷到的宣傳視頻，視頻中的「金海灣水上樂園」，擁有各種設備設施和娛樂項目，同時聲稱該樂園「四川西部規模最大」，視頻最後還有景區的航拍，鏡頭從高空俯瞰，整個水上樂園人群湧動，景色很美。

不過，特地跑來玩的水王女士卻不大開心，因為現實的景象與網路上的推廣差距甚大，「明明視頻裡那麼『高大上』，景色很好，到了現場不僅『髒亂差』，而且所謂的水上樂園竟然是水坑？」王女士表示，到現場才發現所謂的水上樂園更像是個鐵皮圍起來的空地，入口和門上的牌子像新做的，售票處就是一間老舊的木屋，大門前放了「遊客須知」和手寫的水質檢測 報告。

王女士疑惑，「走進去才發現真的被騙了，這哪是水上樂園？就是打圍起來的溝渠」，「所謂衝浪的地方，實際上就是砌了瓷磚後注進去的一灘水，水質也不好，雜質看得清清楚楚，跟（網絡視頻）宣傳完全兩樣」，而所謂「金海灣水上樂園」是用鐵皮搭建的兩處遮涼棚，環走一圈是光禿禿的大片草地泥濘小路，還有幾家賣飲用水和小吃的商鋪，以及一家泳衣售賣店。

王女士認為這是明顯的虛假宣傳，欺騙消費者，「自己老遠帶著家人老小跑過去，結果卻『上當了』」。

對於遊客的質疑，金海灣水上樂園負責人王先生解釋，起初園區宣傳是經過嚴格把關的，網路上的宣傳視頻並不是園區提供的。園區開業前，曾與第三方營銷策畫公司合作，營銷公司邀請了博主達人推廣團購鏈接，但有些達人為了博取流量，獲得分傭利益，自行添加了不實內容。