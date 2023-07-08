湖北26層養豬大樓 1人養1500頭 精準控管堪比iPhone生產線

中新開維現代牧業正式投產的一號生產大樓。（取材自環球時報）

湖北鄂州郊區有一家26層大樓養豬場。中國官媒報導，名義上叫養豬場，但更像是為養豬而建的富士康工廠，紐約時報 曾指該養豬場操作精準度堪比iPhone 生產線。大樓養豬提供了一種新的思路和解決方式。目前，A股上市公司牧原股份、新希望、溫氏股份、唐人神等，均已布局樓房養豬場。

據環球時報報導，這個世界單體面積最大的樓房養豬場，屬於湖北中新開維現代牧業公司（簡稱「中新開維」）。該公司總經理金林表示，每棟大樓建築面積為39萬平方米（約420萬平方呎），兩棟大樓年出欄生豬120萬頭。

據了解，在中新開維一號生產大樓，母豬被分成幾百頭一個單位，用大型貨梯運上高樓。懷孕母豬首先要進入「妊娠區」待產，然後在「產仔區」產下小豬，產後23天左右，小豬斷奶進入「保育區」後在「育肥區」餵養長大，等待6至8個月左右出欄。大樓外側有傳送帶，豬飼料通過傳送帶輸送到大樓樓頂，然後向下全密閉輸送到各個樓層。

報導指出，這裡的豬每天都要洗澡，根據生豬體重、品種和市場需求等被精準投餵飼料，廢棄物等也有專門回收系統處理，大樓裡聞不到一般露天養豬場散發的臭味。

中新開維董事長諸葛文達表示，中國農村小散戶的養豬模式，讓豬在很小的空間裡解決吃喝拉撒睡各種需求，使豬變得非常髒。而大樓養豬可以解決該難題，「大樓每層都畫分了各種功能區，讓養豬變乾淨。」

據報導，養豬大樓具備實時監控動態大屏幕，並有智能飼料生產、輸送系統，以及智能消毒控制系統等。兩棟樓合計有800多名員工，相當於1人對應飼養1500頭豬。

紐約時報曾引用市場研究公司Global AgriTrends創始人布雷特·斯圖爾特的話稱，美國養豬戶看到中國大樓養豬場照片時表示不可思議，感覺「風險太大了」。報導稱，高層養豬場和其他大型養豬場，加劇了疾病風險。

據報導，中國每年消費7億頭豬、占世界消費總量一半，穩定的豬肉供應是保障物價平穩重要一環。中國生豬產業監測預警首席專家王祖力表示，會出現樓房養豬，主因非洲豬瘟衝擊，導致生豬產能大幅下滑。另加上政策鼓勵發展工廠化集約養殖等措施，樓房養豬模式才在中國大型集團流行起來。

王祖力表示，大樓養豬的養殖密度比傳統養豬場要高很多，疫病防控是一個難題。至於大樓養豬好壞、適不適合推廣等，現在無法下定論，還需時間觀察，拿數據說話，才能判斷。