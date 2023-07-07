鄭州砸4.7億美元 22公里河道貼大理石？ 網：堪比杜拜

網傳鄭州大手筆花34億元「給22公里河道貼瓷磚」，堪比杜拜。（取材自封面新聞）

網傳河南鄭州 不顧財政收入負增長，仍投入34億元（人民幣，下同，約4.7億美元）給市內金水河22公里河道掛大理石磚，為的是治理在兩年前「7．20」特大暴雨 後，塌方、鏽跡嚴重的金水河沿線河道。有網民估算，這無異以每米造價15.26萬元給河道兩邊貼天然大理石，大手筆堪比杜拜。官方表示確實發布過工程招標公告，但上述網傳信息是誤傳，但未進一步說明。

封面新聞報導，網傳信息顯示，某社交帳號的截圖在微博、頭條等多個社交平台傳播，截圖稱：「鄭州是真有錢啊！最近鄭州有個大工程引起了全國人民羨慕，這個工程就是金水河河堤掛天然大理石工程，總投資 34.03億元，長度為22.3公里，平均每公里投資1.48億，一米造價高達14.8萬元。」網友調侃為「花34億給河道貼瓷磚」。

來源：YouTube

該截圖被多個自媒體帳號引用、評論，產生數萬條留言。有人質疑該項目是如何經過審核的，有人則喊話鄭州相關部門回應詳細情況。

搜索發現，上述數據來自鄭州市城鄉建設局2021年發布的一份招標公告，包含多項治理工程。報導稱，鄭州「7．20」特大暴雨後，金水河沿線河道塌方（陷）174處，部分鐵橋、橋墩鏽跡嚴重，整治工程將使沿線成為市民日常休閒去處。

上述公告和報導，均未詳細介紹整治工程具體項目的規模和內容，未涉及大理石磚的使用範圍。鄭州市城鄉建設局相關工作人員表示，確實就金水河河道綜合整治發布過招標公告，「花34億給河道貼瓷磚」是誤傳。「具體採訪，需要報備。我們匯報後再回覆媒體。」

網友表示，「鄭州500多億打造『海綿城市』之後遇到「千年一遇」的降水完全失效，這次不知道金水河的防洪標準到底如何。」「厲害吧！在這個神奇的國度，人有多大膽，地有多大產，不怕想不到，就怕做不到。」