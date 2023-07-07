二手交易賣嬰？ 平台：用戶開玩笑 已封號

網友稱發現某二手交易平台上有公開售賣嬰幼兒的信息，標價為2800元，引發關注。（取材自微博）

有廣州網友日前在社交媒體發文稱，自己發現某二手交易平台上有一則公開售賣嬰幼兒的信息，標價為2800元（人民幣，下同，約386.7美元），事件一出，引發網友關注。目前，發現該事的網友已向當地警方報警處理。

綜合鳳凰網、極目新聞報導，發現者靚靚表示，日前她在微信 群看到有人發布相關信息，出於好奇登錄平台搜索，發現鏈接真的存在，於是假裝購買者與對方溝通，並出示相關聊天截圖。截圖顯示，對方給靚靚發了不少孩子的照片和視頻，視頻中孩子戴著金手鐲，有點像被拐賣，又有點像賣家自己的小孩；賣家還稱，20萬可轉戶口，還支持現場體檢。

https://www.youtube.com/shorts/IHxWqoj4kSw

來源：YouTube

靚靚問是否需要定金時，賣家稱「有人在要了，也是廣州的。」隨後，網友下班後在廣州報警。

由於賣家顯示的IP地址是安徽，靚靚後向安徽警方報警，但當地警方無法獲得賣家真實信息和具體地址。其後，她在下班後又去自己所在街道的派出所進行報案。目前，廣州警方已受理，該信息在平台已搜索不到。

平台工作人員表示，用戶在平台上「賣孩子」是用戶玩笑之舉，並不是真的，平台已對其進行封號處理。

網友留言表示：「居然會『無法獲得賣家真實信息和具體地址』，可信嗎」、「網警點一下鼠標的事情」、「直接警方配合臥底促成交易，抓住後嚴刑拷打，不是做不到，而是想不想」、「安徽警方是不是太不當回事了？如果情況屬實，這是很嚴重的犯罪行為，還可能是一整條拐賣產業鏈，竟然說無法獲取賣家信息？這不就是應該是要去查的嗎」、「寶貝幾成新」？