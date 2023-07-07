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遼寧「百米飛人」討要百萬土地補償款 4年無果實名舉報

中國新聞組／北京7日電
被徵收地現狀。(取材自潮新聞／受訪者供圖）
被徵收地現狀。(取材自潮新聞／受訪者供圖）

前中國殘疾人運動員、2010年廣州亞殘運會冠軍賈天雷近日在社交平台上發文，實名舉報遼寧錦州市太和區新民鄉北壕村村委會拒絕發放其應得的土地補償款。

潮新聞報導，賈天雷曾獲多個國內外田徑比賽重要獎項，除了2010年廣州亞殘會100米冠軍外，還包括2005年德國世界田徑殘疾人邀請賽100米亞軍、2012年克羅埃西亞世界殘疾人邀請賽100米冠軍等。因此，他的實名舉報也引起眾多網友關注，網友評論，「如果事情屬實，相關政府部門應給予關注」、「望政府介入調查，還他一個真相」。

北壕村村支書牛繼福介紹，不發放土地補償款，是因為涉及到土地性質和歸屬問題，相關政府單位也已介入調查。

賈天雷稱，「2001年，北壕村在解決村民住房問題時占用了我家一塊菜地，面積約0.7畝（約466平方米）。」菜地被占用後，村裡只給他父親一塊面積約2.8畝的土地作為補償。

賈天雷的父親2006年與北壕村村委會簽署了置換補償土地協議，此前一直是口頭約定。協議內容顯示：為解決村民住房問題，占用村民賈寶田（既賈天雷父親）菜田一塊，經村黨支部、村委會研究決定，給予賈寶田土地補償菜田2.8畝。時任村長和村支書均在上述協議中簽名，並加蓋了公章和財務章。

置換補償土地協議。(取材自潮新聞／受訪者供圖）
置換補償土地協議。(取材自潮新聞／受訪者供圖）

報導指出，從2001年起至2019年，賈天雷一家一直正常耕種。直到2019年10月29日，因補償地在錦州市路政部門修路規畫範圍內，須進行徵收拆除，「我們一家在一個月前知道有徵收拆遷這回事，但拆除當天沒有告訴我們，是我姊姊看到後才知道已被拆除。」賈天雷說，據他們了解，每畝地的修路拆遷補償款為40萬元（人民幣，約5.5萬元，下同），他家2.8畝地，可獲得補償共計112萬元。

賈天雷和父親在得知補償款已由錦州市太和區動遷辦打款至村裡後，多次前往村委會詢問補償款發放事項，但始終無果。

賈天雷提供了一份2022年10月20日經新明街道和北壕村共同研究的，就「賈天雷信訪」一事擬定的解決方案：方案中提到2019年北壕村修橋所占2.8畝土地的補償款112萬元，歸賈天雷家所有。牛繼福稱，上一屆的村長和村支書的確與賈天雷一家簽署了一份協議。但他認為，當時並未開村民代表大會進行投票表決，應屬於私自行為。

據報導，新民街道相關領導楊森稱，該2.8畝土地屬於北壕村的機動地。當時賈天雷父親和村裡簽署的置換補償土地協議是時任村長及村支書私自簽的，沒有經過村民代表大會同意。」楊森說，最近區紀委已經對這兩名責任人進行處分。

據楊森介紹，政府相關部門曾為賈天雷制定了解決方案，但他始終沒有同意，「目前地上作物的補償款已經發放給他，共計20萬元。最近將就此事舉辦聽證會，並邀請人大代表、政協委員及律師來談論這個事情」。

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