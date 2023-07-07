廣西4歲童打噴嚏 「殲-20」咻一下飛進肚裡了

一架「殲20」在男孩體內「盤旋」。（取材自南國早報／院方供圖）

廣西南寧4歲男童小明（化名）日前打噴嚏，不小心把一架長約3厘米的「殲-20」戰機模型吞進肚子。家長緊急送醫，經醫師進行X光檢查及追蹤，終於使在小明腹中「飛」了兩天的「殲20」模型順利從肛門排出。

南國早報報導，事發當天早上，小明拿著飛機模型在嘴邊玩，玩著玩著打了個噴嚏，不小心把模型吞進了肚子裡。飛機模型是一架殲-20，金屬材質，長約3厘米。

家長發現後，立即將小明送醫，師考慮到孩子年紀小，消化道異物可能會造成消化道穿孔、出血等危險症狀，但也有機會自行排出體外，便觀察小明病情變化，通過流質飲食、口服石蠟油等方法，促進異物排出，同時也定期回診拍片，了解「殲20」在體內的運動軌跡。

從X光片來看，能清晰地看到小明肚子裡有一架「殲20」在「盤旋」。醫師表示，通過連續幾次的腹部立位片，「殲-20」先在幽門「盤旋」，然後「飛」到空腸、迴腸，再進入到迴盲部的最後關卡。經過兩天時間，6月30日，「殲20」終於成功經肛門排出。

醫師表示，異物因大小、形狀不同、性質不同，若吞食可以造成不同的傷害，如消化道穿孔、出血、化學物質灼傷等危險情況，嚴重的可能會危及生命。