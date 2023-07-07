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買房送「臥室」…甘肅小縣催生滿滿補貼 效果如何？

中國新聞組／北京7日電
臨澤縣。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）
臨澤縣。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

中國多地近年出台許多鼓勵生育措施，但這些看來琳瑯滿目的政策都有效果嗎？其中，甘肅省張掖市臨澤縣早在2021年三孩政策落地後，搶先推出一系列生育支持政策；據追蹤調查，部分政策「叫好不叫座」，高福利生育支持政策也給臨澤縣帶來財政壓力，結論是「優化生育政策絕不是簡單的津補貼等激勵政策就可以解決的。」

澎湃新聞報導，2021年12月，中國人口與發展研究中心課題組赴臨澤縣開展相關鼓勵生育政策的調研，調研報告近期刊發在期刊「人口與健康」。

文章作者賀丹、袁濤、黃匡時在報告中分析指出，臨澤縣面臨人口外流和低生育率雙重壓力，人口負增長會日益加劇。

2021年9月，臨澤推出系列舉措鼓勵生娃，如一孩0至3歲能領2000元（人民幣，下同）一次性生育補助，二孩0至3歲總共可領1.8萬元補助，三孩0至3歲總共可領3.5萬元補助。生育二孩、三孩的常住家庭在臨澤縣城區購買商品房給予4萬元政府補助，在各中心集鎮、屯泉小鎮、丹霞康養村等集中居住區購買商品房時給予3萬元政府補助等。

參照當時臨澤縣城的房價，上述舉措還被形容為政府補貼一個臥室。

為何從住房等角度切入？臨澤縣衛生健康局相關負責人曾表示，通過分析發現，影響群眾生育意願的主要因素一是住房壓力大，二是教育投入大，三是「80後」、「90後」夫妻表示，孩子生下來後0到3歲這個時間沒有人看管，專門照看小孩的話經濟壓力又比較大。

中國人口與發展研究中心課題組在報告中認為，臨澤縣委、縣政府的優化生育部分政策的導向性已發揮作用，政策出台後回到臨澤縣人民醫院分娩的人數有明顯增加。在政策出台兩個月後，縣人民醫院的分娩人數已超過政策出台前9個月的總和。不過，這些大多只是分娩地的變化，並非因政策新增的出生。

報告也指出臨澤縣在生育支持政策仍有不少問題。首先，是政策覆蓋面廣但缺乏針對性，比如，生育養育補貼採取孩次倒序激勵的措施，對最有潛力的一孩生育缺乏有效激勵。

高福利生育支持政策也給臨澤縣帶來較大的財政壓力；政策實施5年合計需要1.05億元，平均每年支付2102萬元，對每年財政收入增幅只有1000萬元的臨澤縣而言，財政壓力非常大。

報告呼籲，「當前和未來的優化生育政策是一個專業性、技術性和政策性很強的系統，絕不是簡單的津補貼等激勵政策就可以解決的。」亟需開展人口國情教育和優化生育政策培訓，提高黨政幹部的人口管理決策能力。

教育 福利 甘肅

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