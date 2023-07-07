打8折163億開拍 「中國第一高樓」還是沒找到買家

世茂深港國際中心。（取材自鳳凰網）

7月5日10時，起拍價130.44億元（人民幣，下同）的深圳市龍崗區龍城街道的12宗地土地使用權及地上物因無人出價而流拍，被規畫為「中國第一高樓」的世茂深港國際中心確定沒能等到新主人。

國際金融報報導，從6年前的風光摘地到如今無人接盤，不僅反映圍觀者不敢在高風險下輕易站上賭桌的盤算，也見證中國房地產 市場陷入低迷的周期。

據競拍信息，深圳市世茂新里程實業有限公司（下稱「深圳世茂新里程」）名下位於龍城街道12宗地土地使用權及地上物評估價約163.05億元，起拍價130.44億元，相當於打了八折。截至拍賣 結束，共有727人關注提醒，另有將近3萬人圍觀，但無人報名。

負責此次諮詢事務的相關人士說，該標的上架法拍是因法院的強制執行程序。它可能是近7年來司法拍賣最大估值的資產。 而在被司法拍賣前，世茂始終未能找到接盤方。

報導指出，去年初，世茂對外推介一個價值超740億元的資產包，世茂深港國際中心是其中價值最高資產，淨投入151.43億元，總貨值629.04億元，已售84.25億元，總投資 達504億元，是集辦公、商業、旅遊、文化、科普展示、公寓於一體的大型城市高端國際化綜合體。不過6年時間，世茂深港國際中心就從品牌地標項目變成化債籌碼在法拍平台上架。

2017年12月6日，世茂股份旗下子公司福建世茂新里程投資發展有限公司以239.43億元底價拿下深圳龍崗一塊商業用地，當時創下深圳土地拍賣史上第二高總價紀錄。2018年3月舉行奠基儀式，按規畫，該地塊上將建一棟668米的最高塔，高於全國第一高樓、632米的上海中心大廈，刷新「中國第一高樓」紀錄。

世茂深港國際中心沙盤。（取材自國際金融報）

2019年，深圳世茂新里程通過深圳市不動產權證變更登記取得該土地的使用權，並申請將項目地塊分宗為14宗土地，此次拍賣就是其中12宗，裡面有10宗因2022年世茂爆發債務危機而設立抵押權利，抵押權人為中信信託，這也是項目最終走向法拍的主要原因。

報導指出，流拍結果並不令人意外，原因很簡單，在當下時間節點，無論對哪家開發商而言，這類打了八折、價值仍超百億的大型綜合體項目都是一個巨大考驗，長周期開發所需投入的資金沉澱、項目背後的債權關係、入市後的去化招商等都會影響項目走向。也就是說，這筆帳有太多不確定的風險點，誰也不敢輕易站上賭桌。

負責標的諮詢事務的人士表示，深港國際中心應該還會上架二拍，但具體時間不確定。