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反美網紅司馬南赴國慶宴 挨批言行不一

中國新聞組／北京7日電
司馬南常發表激烈反美言論。（取材自微博）
司馬南常發表激烈反美言論。（取材自微博）

有「反美鬥士」之稱的左派網紅司馬南，日前參加北京的美國駐中國大使館國慶日晚宴，由於他經常發表激烈反美言論，言行不一的舉動惹來網友批評。

來源：YouTube

美國之聲（VOA）報導，6月30日，司馬南在自己的微博帳號上公布美國大使館所發的邀請函，邀請他於7月4日晚間參加國慶日慶祝活動。在微博貼文中，司馬南自稱難以判斷邀請函的真偽，還「懇請大家幫助鑑別」，但最終他還是出席晚宴，並在微博上貼出使館人員演唱中國與美國國歌的影片。

在影片下方的評論區裡，有網友開酸司馬南，稱他：「得瑟（意指得意、炫耀）來，得瑟去，不就是混了頓飯，拍個照，蹭了點流量…」。還有一名網友在貼文下方痛罵他是「三姓家奴」（典故出自「三國演義」，原指呂布，意在諷刺認賊作父的人）。

司馬南6日在微博撰文回應，稱自己美國使館、俄國使館的國慶活動都去參加，「悄悄跟各位說，都是跟女的跳舞『蹦擦擦』，俄美兩國，那感覺完全不一樣啊」。

司馬南還說：「趕上人家高興的日子互相之間串個門兒，吃個擼串烤肉冰淇淋啥的多大個事兒啊；脖子扭扭，屁股扭扭，多大個事兒啊。」他亦勸告「好事者、攪局者」，不能讓自己的思想過於簡單化。

司馬南6月30日在微博上曬出的「邀請函」。（取材自微博）
司馬南6月30日在微博上曬出的「邀請函」。（取材自微博）

微博 大使館 北京

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