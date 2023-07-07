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「政治騙子」傅政華落馬 北京房產近2000萬起拍

中國新聞組／北京7日電
房產中介平台上，據稱出現有關傅政華法拍信息。(取材自紅星新聞)
房產中介平台上，據稱出現有關傅政華法拍信息。(取材自紅星新聞)

北京東城區一套起拍價近2000萬（人民幣，下同）的法拍房引發社會關注，紅星新聞報導指出，這套房產的原主人是去年落馬前司法部長傅政華；傅政華是2022年遭處分的省部級官員，被官方批評結交「政治騙子」、長期違規領用和攜帶槍支，最後被判死緩。

成都商報報導指出，綜合多個房產中介網站的介紹，這套即將被法拍的房產為「天壇公館」1號樓1單元602室，房源位置在北京東城區崇文門幸福大街，房型為4室2廳，總面積236.07平方米，起拍價為1967.38萬元。

據報導，多個房產中介對該房產給出的市場預估價均在2500萬元以上。競拍該房產還需繳納350萬元保證金。

據報導，多名房產中介均表示，該房產在7月6日剛被掛出，其以前的房主正是傅政華。同時，有知情人士透露，該房源在今年5月左右，由吉林長春中級人民法院委託中國工商銀行融e購電商平台進行網絡詢價。

根據上述網絡詢價報告，該小區目前的均價為每平米11萬3891元，建成年份為2000年。一名房產中介表示：「目前該房源圍觀者較多，但第一天還沒有人報名競拍。」

至於法拍房所得錢款的最終去向，專業人士指出：「如果是財產罰沒性質的法拍所得，最終錢款會上繳國庫。」

據新華社消息，2022年9月22日，吉林省長春市中級人民法院公開宣判全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華受賄、徇私枉法一案，對被告人傅政華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

北京 司法部 槍支

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