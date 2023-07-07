千軍萬馬過獨木橋…山東地獄級高考 家長：山河建校我就捐錢

中國網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片等。（取自微博）

虛構高校「山河大學」走紅，在濟南家長李良（化名）看來，背後是學生們背負的高考 壓力。雖然僅是網友的自嘲，卻讓他感到無比無奈，李良說，「只要這個學校真建，我捐一萬(人民幣)」。李良說，這是家長們對孩子們未來的期盼。

文匯報報導，李良表示，高中三年，他兒子每天的學習從早晨6點到晚上10點，「只要學不死，就往死裡學」，學生們在學校採取的都是這樣的魔鬼式訓練。「兒子今年高考考了578分（物理類），但只能上一個普通本科，還不能選到好專業。」李良說，同樣的分數如果放在江蘇等其他省份，孩子則有選擇985和211高校的機會。

「山東的考生太難了！」李良用「千軍萬馬過獨木橋」來形容山東的高考，其難度屬於地獄級別的。

他表示，作為高考大省，山東今年高考報名考生98萬人，但該省只有山東大學、中國海洋大學兩所985大學和中國石油 大學（華東）一所211大學。以2022年山東高考錄取率為例，211高校錄取率4.44%，985高校錄取率僅有1.47%。

而江蘇2022高考錄取率是27.98%（一本），5.19%（211工程），1.41%（985工程）。

「我是2008年讀的大學，當時就有這個說法。這麼多年過去了，『山河四省』的高考壓力還是這麼大。」河南 網友「小山」說，「山河大學」能火爆，背後承載的是四省考生們對好大學的渴望。