我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

千軍萬馬過獨木橋…山東地獄級高考 家長：山河建校我就捐錢

中國新聞組／北京7日電
中國網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片等。（取自微博）
中國網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片等。（取自微博）

虛構高校「山河大學」走紅，在濟南家長李良（化名）看來，背後是學生們背負的高考壓力。雖然僅是網友的自嘲，卻讓他感到無比無奈，李良說，「只要這個學校真建，我捐一萬(人民幣)」。李良說，這是家長們對孩子們未來的期盼。

文匯報報導，李良表示，高中三年，他兒子每天的學習從早晨6點到晚上10點，「只要學不死，就往死裡學」，學生們在學校採取的都是這樣的魔鬼式訓練。「兒子今年高考考了578分（物理類），但只能上一個普通本科，還不能選到好專業。」李良說，同樣的分數如果放在江蘇等其他省份，孩子則有選擇985和211高校的機會。

「山東的考生太難了！」李良用「千軍萬馬過獨木橋」來形容山東的高考，其難度屬於地獄級別的。

他表示，作為高考大省，山東今年高考報名考生98萬人，但該省只有山東大學、中國海洋大學兩所985大學和中國石油大學（華東）一所211大學。以2022年山東高考錄取率為例，211高校錄取率4.44%，985高校錄取率僅有1.47%。

而江蘇2022高考錄取率是27.98%（一本），5.19%（211工程），1.41%（985工程）。

「我是2008年讀的大學，當時就有這個說法。這麼多年過去了，『山河四省』的高考壓力還是這麼大。」河南網友「小山」說，「山河大學」能火爆，背後承載的是四省考生們對好大學的渴望。

高考 石油 河南

上一則

什麼是大思政課？推習思想「入腦入心」

下一則

「科研女神」顏寧入選國際學術組織 91位成員曾獲諾貝爾獎

延伸閱讀

越南高考中文題 中網友：夢中情卷「這題我能得100分」

越南高考中文題 中網友：夢中情卷「這題我能得100分」
高考後「釋放壓力」海南19歲男花1888元嫖娼 翻車了

高考後「釋放壓力」海南19歲男花1888元嫖娼 翻車了
第27次落榜 中國高考釘子戶明年再戰

第27次落榜 中國高考釘子戶明年再戰
56歲考王已考過27次高考 離二本大學差34分

56歲考王已考過27次高考 離二本大學差34分

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
一名中國女遊客上網控訴在馬來西亞吉隆坡國際機場遇到騙子，對方還與她合影。（取材自華人生活網）

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

2023-07-04 08:30
一名男子在河南省鄭州街道旁查看招聘信息。（路透）

高薪老總45歲失業 求職碰壁只能當快遞員引共鳴

2023-06-30 07:30

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹