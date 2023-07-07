「山河大學」忿不公掀波 官急滅火：將優化教育資源布局

網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片等。（取自微博）

由中國網友假想出的一所虛擬大學網站「山河大學」在今年高考 季走紅，這一天馬行空的玩笑，反映的是山東、山西、河南 、河北四個高考大省教育資源匱乏：高考考生眾多，一流大學名額卻僧多粥少。相關話題引爆網路討論後，疑遭網管刪除。對此，中國教育部 回應，已關注到該情況，將不斷優化高等教育資源的布局結構。

文匯報報導，正值中國高考生填報志願之際，創建「山河大學」的提議在社交平台出現，並迅速引發熱議，「山河」為山東、山西、河南、河北四省的總稱。網友指出，「山河」四省擁有的教育資源匱乏，高考錄取分數線卻較高。如果這四省的343萬名考生每人拿出1000元（人民幣，下同），總共會有300多億元資金，可以用這些錢打造一所位於四省交界處的綜合性大學。

隨後，「山河大學」的官網、校訓、校徽、院系、招生簡章，陸續被網友們接力設計出來，掀起一場網絡熱潮。

據報導，2023年的高考數據顯示，「山河」四省參加高考的學生人數占中國高考總人數的25%，但四省共有2所「985」高校（均在山東省）、4所「211」高校（每省各一所）的教育資源，僅占中國39所「985」、116所「211」高校數量的5%和3.4%。

然而，自由亞洲電台報導，有網友2日發現，涉及「山河大學」的微博、知乎話題遭到封禁，多個網友自建群組也被官方強制解散，嚴打其輿論熱度。有網友調侃指，「在中國，你想做夢都是做夢」。

中央社報導，中國教育部副部長吳岩6日在國新辦舉行的記者會上，面對如何看待網上出現山河大學表示，注意到相關問題。他指出，面對高等教育進入普及化新階段的新形勢和服務區域經濟社會發展的新挑戰和新問題，教育部將圍繞增強國家競爭力、服務經濟社會發展的重大戰略、促進全體人民共同富裕的目標，不斷優化高等教育資源的布局結構。

他表示，會支持中西部地區，特別是人口大省擴大高等教育資源規模，優化類型結構和區域結構。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，「山河大學」雖然承載網友的殷切期盼，但即使真正辦一所這樣的大學，也並不能解決現存的問題。解決問題的關鍵在於，改革教育管理學、擴大學校自主辦學權，並建立現代大學制度。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，高等教育在發展過程中應聽取社會各界的意見和建議。