我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

「山河大學」忿不公掀波 官急滅火：將優化教育資源布局

中國新聞組／北京7日電
網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片等。（取自微博）
網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片等。（取自微博）

由中國網友假想出的一所虛擬大學網站「山河大學」在今年高考季走紅，這一天馬行空的玩笑，反映的是山東、山西、河南、河北四個高考大省教育資源匱乏：高考考生眾多，一流大學名額卻僧多粥少。相關話題引爆網路討論後，疑遭網管刪除。對此，中國教育部回應，已關注到該情況，將不斷優化高等教育資源的布局結構。

文匯報報導，正值中國高考生填報志願之際，創建「山河大學」的提議在社交平台出現，並迅速引發熱議，「山河」為山東、山西、河南、河北四省的總稱。網友指出，「山河」四省擁有的教育資源匱乏，高考錄取分數線卻較高。如果這四省的343萬名考生每人拿出1000元（人民幣，下同），總共會有300多億元資金，可以用這些錢打造一所位於四省交界處的綜合性大學。

隨後，「山河大學」的官網、校訓、校徽、院系、招生簡章，陸續被網友們接力設計出來，掀起一場網絡熱潮。

據報導，2023年的高考數據顯示，「山河」四省參加高考的學生人數占中國高考總人數的25%，但四省共有2所「985」高校（均在山東省）、4所「211」高校（每省各一所）的教育資源，僅占中國39所「985」、116所「211」高校數量的5%和3.4%。

然而，自由亞洲電台報導，有網友2日發現，涉及「山河大學」的微博、知乎話題遭到封禁，多個網友自建群組也被官方強制解散，嚴打其輿論熱度。有網友調侃指，「在中國，你想做夢都是做夢」。

中央社報導，中國教育部副部長吳岩6日在國新辦舉行的記者會上，面對如何看待網上出現山河大學表示，注意到相關問題。他指出，面對高等教育進入普及化新階段的新形勢和服務區域經濟社會發展的新挑戰和新問題，教育部將圍繞增強國家競爭力、服務經濟社會發展的重大戰略、促進全體人民共同富裕的目標，不斷優化高等教育資源的布局結構。

他表示，會支持中西部地區，特別是人口大省擴大高等教育資源規模，優化類型結構和區域結構。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，「山河大學」雖然承載網友的殷切期盼，但即使真正辦一所這樣的大學，也並不能解決現存的問題。解決問題的關鍵在於，改革教育管理學、擴大學校自主辦學權，並建立現代大學制度。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，高等教育在發展過程中應聽取社會各界的意見和建議。

教育部 高考 河南

上一則

「政治騙子」傅政華落馬 北京房產近2000萬起拍

下一則

中國高校排查思政教師 求學時期「不當言行」也被挖出

延伸閱讀

大學排名計算

大學排名計算
越南高考中文題 中網友：夢中情卷「這題我能得100分」

越南高考中文題 中網友：夢中情卷「這題我能得100分」
高考後「釋放壓力」海南19歲男花1888元嫖娼 翻車了

高考後「釋放壓力」海南19歲男花1888元嫖娼 翻車了
第27次落榜 中國高考釘子戶明年再戰

第27次落榜 中國高考釘子戶明年再戰

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
一名中國女遊客上網控訴在馬來西亞吉隆坡國際機場遇到騙子，對方還與她合影。（取材自華人生活網）

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

2023-07-04 08:30
一名男子在河南省鄭州街道旁查看招聘信息。（路透）

高薪老總45歲失業 求職碰壁只能當快遞員引共鳴

2023-06-30 07:30

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹