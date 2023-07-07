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「科研女神」顏寧入選國際學術組織 91位成員曾獲諾貝爾獎

中國新聞組／北京7日電
中國結構生物學家顏寧有「科研女神」之稱。（取材自微博）
中國結構生物學家顏寧有「科研女神」之稱。（取材自微博）

「科研女神」顏寧辭去美國普林斯頓大學教職，返中創立深圳醫學科學院後，又有新頭銜；她當選著名學術組織歐洲分子生物學組織（European Molecular Biology Organization, EMBO）的外籍成員（會士, Associate Member)。這個頭銜之前僅十位中國科學家獲得。

澎湃新聞引述深圳灣實驗室網站消息指出，EMBO近日公布新入選的69位成員名單（9位外籍成員），顏寧作為中國科學家當選。

報導指出，顏寧致力於物質跨膜運輸的結構與機理研究，首次揭示人源葡萄糖轉運蛋白、真核生物電壓門控鈉離子通道和鈣離子通道等，一系列具有重要生理與病理意義跨膜蛋白的原子分辨率結構，為理解相關疾病致病機理及藥物開發提供分子基礎。

EMBO是國際生物醫學界著名的學術組織，成立於1964年，總部位於德國海德堡。該組織旨在推動分子生物學及相關領域的合作和發展，每年推舉生物醫學領域有突出貢獻的優秀科學家成為成員，目前該組織擁有1900多位頂尖研究人員，其中91位成員獲得諾貝爾獎

據了解，此前，當選EMBO外籍成員的中國科學家僅有10位：2006年入選的楊煥明教授、2013入選的李家洋研究員和施一公教授、2014年入選的王曉東研究員、2015年入選的邵峰研究員和曹雪濤教授、2016年入選的高福研究員和吳虹教授、2018年入選的裴端卿教授以及2022年入選的康樂研究員。

醫學 諾貝爾獎 德國

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