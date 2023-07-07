萬物皆可拆…「手機裝裱師」拆解思念 保存動人回憶

手機裝裱師林西在工作。（取材自華西都市報）

社會轉型與技術的進步，推動中國年輕人催生新興職業，將手機 拆解後做成標本的「手機裝裱師」就是一個例子。

華西都市報報導，手機裝裱師的工作內容，需要將舊手機拆卸、清洗，再根據手機零件和主人的故事進行排版、設計，最後裝裱，成為極具「賽博美學」的藝術品。「有人也將我們叫做『手機入殮師』，我覺得不太準確，入殮是告別，而我的工作是敘述回憶、留存時光。」手機裝裱師林西說。

林西熟練地拿起螺絲刀開始拆解工作，一部手機很快就變得「支離破碎」，將零件清洗乾凈後，林西開始設計底稿。底稿完成後，便將零件黏貼到相應位置，最後裝裱在畫框裡。

「這就是手機裝裱的完整過程，聽起來很簡單，實際操作耗時很長，在設計底稿上花費時間最多，至少要一周左右。」從業三年，林西講起自己的工作，依然充滿著最初的熱情。

報導指出，今年27歲的林西在創業之初，每天過著小方桌、手機、攝像機「三點一線」的生活。「白天設計製作加發貨，晚上拍攝和剪輯視頻。」這樣重覆且平靜的工作節奏，似乎在醞釀一場轉折。

令她驕傲的是，小米 科技創始人雷軍也點讚了她的設計，「我太開心了，這對我來說有里程碑意義。」

於林西而言，手機裝裱師就是不斷「遇見」故事的職業。

「曾經有客戶請我裝裱一款堅果U1手機，這是他送給已故父親的生日禮物，他想通過這種方式保留對父親的記憶。」這個禮物記載著他對父親的思念和不捨，林西表示，她拆解的不是手機，而是對親人離去的哀思與緬懷，死亡雖然是悲痛的，但通過裝裱的方式能把溫暖的回憶以實體形式留存下來，也是這份職業存在的一種價值。

以手機開始的解構藝術，投射到其他物件上，穿透了時光，訴說著思念。

報導說，去年，林西收到了一個手表拆解的訂單，這是客戶已故妻子娘家人送給他的，也是他們的愛情信物，同時還寄來了一枚鑽戒。「我幾乎是全程哽咽著完成這幅作品的。」林西做了一棵「象徵愛情的生命之樹」，手表的零件路線層層疊加，最終匯合在了終點，而終點則是象徵著兩人美好愛情的戒指。