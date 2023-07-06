沒穿內褲試裙子…安徽女想退貨被拒 嗆老闆沒住過國外

女客(左)試穿衣服時，說出內衣是剛剛買的。(視頻截圖)

買到不合適的衣物做退換，是一件正常不過的事情。但在安徽蕪湖，有位女客卻為了退裙子與店家爭執。原來是女客試穿緊身包臀裙時竟然沒穿內褲，受到店家質疑後竟反問店主「你沒在國外生活過嗎」。畫面曝光後令網民大呼沒素質、不衛生，還有人反問「老闆怎知她沒穿」？

來源：YouTube

星視頻報導，安徽蕪湖市一名女子，日前到一家服飾店購買衣裙，隔天她向店家要求退換貨被拒絕。店家表示上衣可以任意退，但「裙子是肯定換不了」。店家邊整理衣服，直接向女子說「講實話我心裡有個梗」，因為女子沒穿內褲就試穿裙子讓她難以接受，「你要說實話你沒穿內褲，我也不會讓你試」。

女子聽到老闆這樣說，直接回「那我還不試了」，女子繼續說，她經常裸奔的，也「私下處理過的」，並反嗆老闆「你真的是沒有去國外生活過」。店家只能回應「不是嫌你髒」，稱這是最基本人的素質問題，她還得對其他的顧客負責。

店家公布這段監控畫面後，網友一面倒批評女客人，「這裡的確不是國外」、「傳染婦科病怎麼辦」、「要蓋水印嗎」，有網友驚訝「老闆怎麼知道她沒穿」，店家回應是從前日的對話中得知女客沒有穿內褲，當時女客還說了自己沒穿內衣，身上的內衣是剛買來的。