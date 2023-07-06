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好可愛…深圳人搶巨大泡麵桶 23美元炒到275元

中國新聞組／北京6日電
山姆旗艦店限定販賣的巨大泡麵桶，成為最近最搶手的商品。（(取材自微信)
山姆旗艦店限定販賣的巨大泡麵桶，成為最近最搶手的商品。（(取材自微信)

「買到大泡麵了，快來拍照」，深圳最大山姆旗艦店（Sam's Club）一開業就因為網紅商品打響名號。一款高45厘米、售價168元(約23美元)的巨型泡麵桶在社交平台的推波助瀾下，成為當前最紅的搶手貨，在黃牛的炒作下，還一度出現1999元(約275美元)的天價。價格翻漲也引起深圳市市場監管局介入調查。

來源:YouTube

每日經濟新聞報導，這款泡麵桶的品牌是合味道，價格為168元，外包裝和普通的合味道杯裝泡面並無二致，但高達45厘米，連一個小朋友都能躲進去。山姆旗艦店每人限購2桶，隨即引發瘋搶。

因泡麵桶設計新穎，已在小紅書和朋友圈迅速風靡，成為網紅產品，該巨型泡麵桶為紙製品，內部一共有三層，含24個小桶裝泡麵，共計7種風味，其中有兩種口味在日本最為暢銷。

在某二手交易平台上，這款售價168元的巨大泡麵桶，被黃牛炒至500元—800元不等，價格上漲好幾倍，甚至有人喊出了1999元的天價，仍有不少人表示「想要」。還有黃牛聲稱一口價500元，不包郵不議價。

不少網友批評這股搶泡麵風波，「沒啥實用性」、「都沒吃過泡麵嗎」、「商家故意饑餓營銷」。更有網友質疑在網上炫耀泡麵桶的人的心態，「真不值」、「這桶也沒有太大收藏價值，炒作的意義是啥啊」。

對於這股搶泡麵風潮，深圳市場監管公眾號4日發布消息稱，該泡麵桶由正規渠道採購，定價168元，相對常規包裝的單品單價和質量並無明顯差異，該商品銷售為前海山姆店開業活動之一，銷售過程中未存在惡意加價行為。

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