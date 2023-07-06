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上海最低工資2690元 中國第1…15省市高於2000元

中國新聞組／北京6日電
人社部最新發布全國各省、市最低工資標準情況。東北省分最低工資多在2000元以下。示意圖，圖為黑龍江高校聯合招聘會。（新華社）
人社部最新發布全國各省、市最低工資標準情況。東北省分最低工資多在2000元以下。示意圖，圖為黑龍江高校聯合招聘會。（新華社）

中國人社部最新發布各省、市最低工資，上海以每月2690元（人民幣，下同，約370美元）居榜首，其次是北京2320元。目前已有15個省市月最低工資在2000元以上，廣西1810元全國最低，各省市最低工資逐年調高後，也逐漸失去較低人工成本的優勢。

根據數據，目前共有15個省區市第一檔月最低工資標準在2000元及以上，包括上海2690元、北京2320元、廣東2300元、江蘇2280元、浙江2280元、河北2200元、天津2180元、陜西2160元、山東2100元、四川2100元、重慶2100元、安徽2060元、福建2030元、湖北2010元、河南2000元。16個省區的就業者最低工資在2000元以下。

最新調漲最低工資的是上海，上海市人社局宣布，上海市從2023年7月1日起調整最低工資標準，從2590元調整到2690元，每小時最低工資標準從23元調整到24元。目前小時最低工資，以北京25.3元的標準為全國最高。

上海最低工資的含金量較高，上海市人社局的資訊顯示，上海市月最低工資標準不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金，由用人單位另行繳納。

自由亞洲電台報導，有網民認為，能找到工作已很慶幸，更有打工者每個月僅能休假一天。有微博山西網民留言寫到，就算2000元工資又能做什麽？雖然最低檔是1780元，但山西遍地都是企業沒為員工買官方要求的五險一金，薪水才1500元。

還有網民說，他每月工資1900元，其他以效益工資發放，企業隨時可以克扣。還有網民嘲諷，「工資算平均數，GDP算總數，以後出生率又該怎麽算？」

人社部最新發布全國各省、市最低工資標準情況。其中上海工資居榜首，圖為春秋航空在上...
人社部最新發布全國各省、市最低工資標準情況。其中上海工資居榜首，圖為春秋航空在上海舉辦2023年春季招聘活動，吸引眾多應聘者。（中新社）

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