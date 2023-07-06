紓困金難貸…保交樓宣示滿周年 僅3成完工交付

中國為救房市、穩經濟所做的「保交樓」將屆滿一年。但整體交付情形仍不如預期。圖為示意圖，一名男子走在恒大集團開發的恒大綠洲未完工的住宅樓前。（路透資料照片）

中國官方為救房市、穩經濟所做的「保交樓」宣示將屆滿一年。據調查，過去一年以來雖然多項政策工具齊發，然而目前僅約3成完成交付。造成這個情形的原因之一是紓困 資金申請門檻過高。

中央社報導，在「爛尾樓 」與「停貸」風暴之中，中國官方於去年7月宣布「保交樓」，從中央到地方陸續提出各式政策與方案，試圖拆彈。然而一年過去，整體交付情形仍不如預期。

據第一財經報導，建築業資訊平台「百年建築網」近日發布的調查資料指出，在全中國1114個正在進行「保交樓」專案的開發項目中，截至今年5月交付比例約為34%，其中華南地區達到56%，然而西南和華中則只有15%、16%。

這項數據顯示雖然房企力拚「保交樓」，不過整體進度仍較為緩慢。

報導指出，不動產開發商相關人士坦言，加大政策力道以來，確實有可喜之處，至少紓困資金相關措施正在推動，也讓大家看到了實實在在的開工和交付；然而，現實上卻也有困難之處，其中之一就是紓困資金「看的到吃不到」，許多資不抵債的開發商，拿不出充足抵押品，以至於難以申請紓困款項。

一名房地產業內人士提到，申請紓困資金沒有資格限制，一般從申請到放款大約需要半年左右，雖然行政流程繁瑣，但仍算迅速。然而，申請雖然沒有限制，審查卻設下重重門檻，並非無差別救助。「其中，最重要的門檻是專案資產要大於負債，政府需要審計相關資料，確認合格且資產可抵押後，才會通過並放款。」

這名相關人士還表示，不同城市發放紓困貸款 所設定的抵押成數不同，有的7成、有的5成。成數設置越低代表抵押後可貸得的資金就越少。

報導提到，在重重限制下，除了沒有抵押物而無法貸到款項之外，也有不少專案無法拿到理想的金額，以至於「能夠復工但不夠完工，反而形成另一種爛尾樓」。

報導另引述國盛證券的一份報告指出，目前保交樓進度稍慢且區域之間進展分化明顯。從目前已落實的保交樓資金看，後續總量資金仍需加碼，在地方、項目執行力道上也需加碼。

億翰智庫則認為，執行「保交樓」過程中存在明顯的優先順序，部分亟欲需要支援的建案反因為政策而無法及時獲得資金。此外，目前不少風險開發商也正面臨各種糾紛，包含和債權人間的談判，也影響保交樓的推進。