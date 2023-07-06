淄博燒烤退燒 大量店鋪轉讓：誠心想要，價格還能再低

圖為食客在山東淄博享用燒烤。(中新社)

在今年「五一假期」紅極一時山東淄博燒烤，如今從流量巔峰回歸到常態。因沒有生意，不少燒烤店店鋪貼上「轉租」公告，連帶影響燒烤相關的其他產業同趨慘淡。

中國新聞週刊報導，58同城網站上出現數百條淄博燒烤店鋪的轉讓訊息，其中不少店面打出新開業、新裝修與新設備的特點，希望把店面轉讓出去。

「如果你誠心想要，價格還能再低。」淄博市張店區橫店一路一家正在轉租中的燒烤店店主稱，他們年租金 12萬（人民幣，下同），轉讓費15萬，並一再表示價格可以再商議。據店主所述，該燒烤店今年4月份才開張，裝修設備全新，接手即可直接經營。

一名淄博當地業者指出，大部分店鋪轉讓的主因是沒有生意，虧損過大。現在轉讓可以及時止損，在市場尚未完全冷卻前，挽回一點損失。

據抖音旗下的巨量算數顯示，「淄博燒烤」關鍵詞的搜索指數在4月9日達到首個小高峰，為247.67萬，並在4月29日達到了1105.79萬的峰值。但是，在五一假期間，數據呈下跌趨勢，6月30日數值僅為10.91萬。

報導指出，淄博燒烤並非不火，而是從流量巔峰期回歸常態，一些老店家、網紅店仍需要排隊，只是等待時間不用那麼長，這些店家應原本就有老客戶，盡管熱度減少了，對這些店家影響不致那麼巨大。不過，對於近期才投入燒烤行業的店家而言，淄博燒烤的熱度下降對他們的影響非常大。

連帶的是燒烤行業的各環節帶來挑戰與壓力。例如，淄博小餅是淄博燒烤產業鏈中的上游。當地鄒記小餅負責人李震震說，他4月份開始進入淄博小餅的行業，「一餅難求」的狀態只持續了2個月的時間，現在隨著需求下降，他每天產量也降至3000、5000包。

報導指出，淄博燒烤爆紅後，當地政府制定一系列接地氣的政策，助產業蓬勃發展。像是，審批以「備案式辦理」、「口述申報」代辦服務等；金融機構推出針對燒烤行業的貸款 業務等。

北京 外國語大學國際商學院副教授連增指出，這些舉措猶如一把雙刃劍。雖然使商家能夠以較低成本開店，助推更多市場主體進入燒烤行業。但忽視了網紅經濟生命週期的有限性，尤其是當淄博燒烤爆火過後，如何消化供應過剩將成為一個現實問題。

根據企查查顯示，從淄博燒烤爆火的3月1日至6月18日，淄博市新增燒烤相關企業暴增694家。