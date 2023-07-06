我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

淄博燒烤退燒 大量店鋪轉讓：誠心想要，價格還能再低

中國新聞組／北京6日電
圖為食客在山東淄博享用燒烤。(中新社)
圖為食客在山東淄博享用燒烤。(中新社)

在今年「五一假期」紅極一時山東淄博燒烤，如今從流量巔峰回歸到常態。因沒有生意，不少燒烤店店鋪貼上「轉租」公告，連帶影響燒烤相關的其他產業同趨慘淡。

中國新聞週刊報導，58同城網站上出現數百條淄博燒烤店鋪的轉讓訊息，其中不少店面打出新開業、新裝修與新設備的特點，希望把店面轉讓出去。

「如果你誠心想要，價格還能再低。」淄博市張店區橫店一路一家正在轉租中的燒烤店店主稱，他們年租金12萬（人民幣，下同），轉讓費15萬，並一再表示價格可以再商議。據店主所述，該燒烤店今年4月份才開張，裝修設備全新，接手即可直接經營。

一名淄博當地業者指出，大部分店鋪轉讓的主因是沒有生意，虧損過大。現在轉讓可以及時止損，在市場尚未完全冷卻前，挽回一點損失。

據抖音旗下的巨量算數顯示，「淄博燒烤」關鍵詞的搜索指數在4月9日達到首個小高峰，為247.67萬，並在4月29日達到了1105.79萬的峰值。但是，在五一假期間，數據呈下跌趨勢，6月30日數值僅為10.91萬。

報導指出，淄博燒烤並非不火，而是從流量巔峰期回歸常態，一些老店家、網紅店仍需要排隊，只是等待時間不用那麼長，這些店家應原本就有老客戶，盡管熱度減少了，對這些店家影響不致那麼巨大。不過，對於近期才投入燒烤行業的店家而言，淄博燒烤的熱度下降對他們的影響非常大。

連帶的是燒烤行業的各環節帶來挑戰與壓力。例如，淄博小餅是淄博燒烤產業鏈中的上游。當地鄒記小餅負責人李震震說，他4月份開始進入淄博小餅的行業，「一餅難求」的狀態只持續了2個月的時間，現在隨著需求下降，他每天產量也降至3000、5000包。

報導指出，淄博燒烤爆紅後，當地政府制定一系列接地氣的政策，助產業蓬勃發展。像是，審批以「備案式辦理」、「口述申報」代辦服務等；金融機構推出針對燒烤行業的貸款業務等。

北京外國語大學國際商學院副教授連增指出，這些舉措猶如一把雙刃劍。雖然使商家能夠以較低成本開店，助推更多市場主體進入燒烤行業。但忽視了網紅經濟生命週期的有限性，尤其是當淄博燒烤爆火過後，如何消化供應過剩將成為一個現實問題。

根據企查查顯示，從淄博燒烤爆火的3月1日至6月18日，淄博市新增燒烤相關企業暴增694家。

連增指出，「供給大於需求的情況下，生意不如之前，自然會出現許多燒烤店轉讓或倒閉的情況」。

58同城上淄博店鋪轉讓信息。（取材自官網）
58同城上淄博店鋪轉讓信息。（取材自官網）

北京 租金 貸款

上一則

管制鎵鍺、取消訪問 中歐趨緊張

下一則

「基因編輯嬰兒」賀建奎再推爭議研究 這次要試驗阿茲海默

延伸閱讀

布碌崙酒樓生意火 超市肉類熱銷

布碌崙酒樓生意火 超市肉類熱銷
慰問警員 華人法拉盛109分局送餐

慰問警員 華人法拉盛109分局送餐
淄博燒烤狂飆90天降溫 店家下一步？

淄博燒烤狂飆90天降溫 店家下一步？
109分局燒烤警民會 表揚多位警員

109分局燒烤警民會 表揚多位警員

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」