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院士頭銜能用買的？兩院院士增選 中國科協發文禁賄選

記者廖士鋒／北京6日電
圖為2021年5月28日，中國科學院第20次院士大會、中國工程院第15次院士大會和中國科學技術協會第10次全國代表大會在北京召開。（新華社）
圖為2021年5月28日，中國科學院第20次院士大會、中國工程院第15次院士大會和中國科學技術協會第10次全國代表大會在北京召開。（新華社）

作為中國最高學術榮譽的「兩院院士」目前已經展開增選流程，而此前有院士發文披露「本世紀以來，每一輪都有候選人直接金錢給有投票權的院士」之後，中國最重要的科學團體「中國科學技術協會」發文要求「十不准」，有違者視情節給予全國性學術團體約談、當次推選無效等處分。

「中國科學技術協會」（中國科協）4日公告一份名為「中國科協推薦（提名）院士候選人工作『十不准』」的文件，當中指出為使院士候選人推選工作不受「非學術因素」干擾，維護院士稱號學術性、榮譽性、純潔性，提出了十項要求。

文件要求全國性學術團體不准開展可能影響或干擾推選工作的任何活動；不准將因品德失範、學術不端和違反科技倫理等人員，以及因違紀違法等問題人員作為院士候選人。

至於候選人被要求不得開展請托、遊說、拉票、助選、賄選、打探推選資訊等活動；不得以匯報、請教等名義「拜訪」有關單位和人員；專家則應堅決抵制各種干擾推選、搞公關、拉選票等不當行為，不准收受候選人及其單位贈送的禮品、禮金，不得違反規定私下接觸候選人，進行不當交往、利益交換等活動。

中國的兩院院士，即「中國科學院」和「中國工程院」院士，都以理工學科領域為主。按規定，院士兩年增選一次，2021年增選後，中國工程院院士總數為971人，外籍院士總數為111人；中國科學院院士總數為860人，外籍院士總數為129人。

2023年中國院士選舉已於5月底開展，據新華社日前報導，中國科學院院士增選名額共79名，中國工程院院士增選總名額不超過90名。

此前，首都醫科大學校長饒毅就曾於6月公開在微信發文指出，「本世紀以來，每一輪都有候選人直接金錢給有投票權的院士」。而且現有院士都知道誰是行賄之後當選的院士。

他直言，在這樣的情況下，多數學部的院士頭銜就不是榮譽的象徵，而是與學術相關的權力的象徵。

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