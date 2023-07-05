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甘肅男被索28.8萬彩禮 寫信向縣長告狀 盼整治當地陋習

中國新聞組／北京5日電
甘肅有男子因為彩禮問題寫信向縣領導反映，希望能加以整治。圖為示意圖，為南昌縣青年集體婚禮。（中新社）
甘肅有男子因為彩禮問題寫信向縣領導反映，希望能加以整治。圖為示意圖，為南昌縣青年集體婚禮。（中新社）

一網友透過甘肅慶陽鎮原縣政府官網「領導信箱」向縣長寫信，稱被索要28.8萬元（人民幣，下同，約4萬美元）彩禮，請求當地整治高價彩禮現象。當地政府回信表示，經調查核實，近年來我縣婚嫁彩禮總體上呈逐年下降趨勢。將以這次信訪事項為切入點，強化工作措施，有效遏制高價彩禮、大操大辦等陳規陋習。

上觀新聞報導，該網友自稱在校大學生，表示自己跟一名女生相識一年，「互相很喜歡對方」，但在告訴雙方父母後，女方父母表示本縣最低彩禮28.8萬元，且「沒說要不要車和房的事」，與自己所在縣12萬多元的彩禮相差較多。該網友懇請鎮原縣用強有力的態勢整治高價彩禮，「這樣可以造福多少家庭和像我倆這樣的情侶」。

鎮原縣委宣傳部回覆，經調查核實，近年來鎮原縣婚嫁彩禮總體上呈逐年下降趨勢。隨著抵制高價彩禮、倡導婚嫁新風的不斷深入宣傳和大力引導，大部分人的觀念已經轉變，有些地方的彩禮出現大幅走低趨勢，黨員幹部和少部分群眾中也出現「零彩禮」現象。

鎮原縣委宣傳部在回覆最後強調，「我們相信經過全縣廣大幹部群眾的不懈努力，隨著經濟社會的快速發展和群眾思想觀念的持續轉變，我縣婚嫁彩禮會逐步降低直至實現『零彩禮』」。

關於此事，網友表示，「爭這麽多幹嘛，不結婚不戀愛不就好了，自己賺錢自己花，自然就沒有任何把柄，覺得老了沒人養，那就多掙點錢留給自己養老」、「我也想寫信給縣長，房價太高了，高中入學率太低了，醫院收費太高了，底層收入太低了」

但也有網友表示，「你不給，分手不就得了，真是奇怪，就不能找適合自己的」、「這不是你情我願的事情嗎？縣長連這都要管？」

甘肅 房價

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