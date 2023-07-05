我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

蘇州-上海最長跨城地鐵開通 嘗鮮客：坐3小時吃不消

中國新聞組／北京5日電
蘇州地鐵11號線投入運營，將蘇州市與該地區另一個經濟重鎮上海連接起來。(新華社)
蘇州地鐵11號線投入運營，將蘇州市與該地區另一個經濟重鎮上海連接起來。(新華社)

從蘇州到上海，可以坐地鐵去了。日前開通的蘇州地鐵11號線，讓GDP總量加起來接近7兆人民幣的上海和蘇州「擁抱」，超過120公里的總長，兩地運輸銜接一舉拿下全國最長跨城地鐵線路稱號。許多民眾嘗鮮體驗「地鐵跨省行」，對於耗時超過3小時的行程有些吃不消，「要是沒座位、尖峰時段肯定不過來擠了」。

影音來源：YouTube

中國新聞周刊報導，此番連通上海的蘇州軌道交通11號線，綿延41.25公里，全程運營時間約為1小時，始於蘇州工業園區唯亭站，聯結蘇州工業園區和崑山市，止於崑山市的花橋站。沿途28座車站，設計時速達100公里/小時。

不過，值得關注的是，從位於蘇州城東的蘇州工業園區，乘坐地鐵到上海市中心，要經過50站地鐵。如果從蘇州主城區其他站點乘坐地鐵到上海，則需歷經更多站點，耗時超過3小時。不少蘇州市民發現，地鐵前往上海的耗時，遠遠長於往來兩城的高鐵。

有乘客從蘇州吳江汽車站出發，先乘坐蘇州4號線轉蘇州3號線，再轉蘇州軌道交通11號線到花橋站，然後再轉乘上海軌交11號線到上海南翔站，共69站，耗時接近3小時。

目前，蘇州到上海，乘坐高鐵時間僅為半小時左右，且每天有兩百多趟列車往返。不少蘇州市民看來，如果選擇公共交通去上海，必然是高鐵更加快捷。而如果去崑山或者沿線的市鎮，地鐵則更加便捷。

新聞晨報報導，滬蘇軌交11號線讓民眾搭乘嘗鮮，從起始站唯亭站或者花橋站上車時有座位，過了幾站到昆山文化藝術中心站時已經沒有空位。

有網友擔心，「以後乘坐的人多了，要站個2-3小時，也挺累」、「體驗一下無妨，如果每天如此，估計會吃不消」、「一來一回半天就沒了」。

65歲的程大伯打算去花橋探探路，他從蘇州1號線汾湖路站出發，到東方之門站換乘3號線，坐到唯亭站再換乘蘇州11號線，共坐了50多站地鐵，花了約兩小時，「時間太長了」。

程大伯表示，這條線路對昆山周邊的人比較方便，下次如果4、5五個人出去還是開車更方便。

搭乘新開通的蘇州地鐵11號線，可以直接到上海，圖為花橋站。(新華社)
搭乘新開通的蘇州地鐵11號線，可以直接到上海，圖為花橋站。(新華社)

地鐵

上一則

馬雲開始周遊列國 現身巴基斯坦 下一站烏茲別克

下一則

女網紅「機車女神」海南別墅 遭男賊蹭住 半個月喝掉6瓶茅台

延伸閱讀

森林公園夏季戶外文娛 200人演出

森林公園夏季戶外文娛 200人演出
上海人工智慧大會6日登場 超微蘇姿丰將發表演講

上海人工智慧大會6日登場 超微蘇姿丰將發表演講
青少年迷地鐵衝浪 死傷不斷

青少年迷地鐵衝浪 死傷不斷
布碌崙地鐵內 男子持刀刺死騷擾者

布碌崙地鐵內 男子持刀刺死騷擾者

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元