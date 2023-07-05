蘇州-上海最長跨城地鐵開通 嘗鮮客：坐3小時吃不消

蘇州地鐵11號線投入運營，將蘇州市與該地區另一個經濟重鎮上海連接起來。(新華社)

從蘇州到上海，可以坐地鐵 去了。日前開通的蘇州地鐵11號線，讓GDP總量加起來接近7兆人民幣的上海和蘇州「擁抱」，超過120公里的總長，兩地運輸銜接一舉拿下全國最長跨城地鐵線路稱號。許多民眾嘗鮮體驗「地鐵跨省行」，對於耗時超過3小時的行程有些吃不消，「要是沒座位、尖峰時段肯定不過來擠了」。

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中國新聞周刊報導，此番連通上海的蘇州軌道交通11號線，綿延41.25公里，全程運營時間約為1小時，始於蘇州工業園區唯亭站，聯結蘇州工業園區和崑山市，止於崑山市的花橋站。沿途28座車站，設計時速達100公里/小時。

不過，值得關注的是，從位於蘇州城東的蘇州工業園區，乘坐地鐵到上海市中心，要經過50站地鐵。如果從蘇州主城區其他站點乘坐地鐵到上海，則需歷經更多站點，耗時超過3小時。不少蘇州市民發現，地鐵前往上海的耗時，遠遠長於往來兩城的高鐵。

有乘客從蘇州吳江汽車站出發，先乘坐蘇州4號線轉蘇州3號線，再轉蘇州軌道交通11號線到花橋站，然後再轉乘上海軌交11號線到上海南翔站，共69站，耗時接近3小時。

目前，蘇州到上海，乘坐高鐵時間僅為半小時左右，且每天有兩百多趟列車往返。不少蘇州市民看來，如果選擇公共交通去上海，必然是高鐵更加快捷。而如果去崑山或者沿線的市鎮，地鐵則更加便捷。

新聞晨報報導，滬蘇軌交11號線讓民眾搭乘嘗鮮，從起始站唯亭站或者花橋站上車時有座位，過了幾站到昆山文化藝術中心站時已經沒有空位。

有網友擔心，「以後乘坐的人多了，要站個2-3小時，也挺累」、「體驗一下無妨，如果每天如此，估計會吃不消」、「一來一回半天就沒了」。

65歲的程大伯打算去花橋探探路，他從蘇州1號線汾湖路站出發，到東方之門站換乘3號線，坐到唯亭站再換乘蘇州11號線，共坐了50多站地鐵，花了約兩小時，「時間太長了」。

程大伯表示，這條線路對昆山周邊的人比較方便，下次如果4、5五個人出去還是開車更方便。