儼如實戰演練…畢業考竟是發射飛彈 網：補考需自費嗎？

中國空軍工程大學防空反導學院的全體大四畢業學員，赴西北戈壁參加實彈打靶任務。（央視影片截圖）

一年一度的畢業季來了，跟大家想像中不一樣的是，有一群人在戈壁帳篷裡答辯，畢業考核竟是發射飛彈！因此中國網友開玩笑表示，那補考需要自費嗎？

影音來源：聯合影音網

人民網報導，中國空軍工程大學防空反導學院的全體大四畢業學員，赴西北戈壁參加實彈打靶任務，用先進的地空飛彈武器系統，進行實彈考核，學生們撤偽裝、架天線，進行對空抗擊演練。

在漫天黃沙裡的實戰演練，同學們直言「非常刺激」，緊貼實戰、模擬特情、製造障礙，鍛煉學生處置應對，突發情況的能力。

在考核中用到的裝備，是目前最先進的地空飛彈武器系統，陣地上，飛彈準備就緒，各號手人員就位。

考核內容對接實戰，考場充斥著濃濃的硝煙味，「打中了！」，在被問到感覺怎麼樣時，學員回答就是一個字，「爽！」

同樣是考核，海軍士官學校的畢業大考，更加突出對抗性，在演練現場，接敵情通報後，學員迅速採取對空、對海等作戰方式，對敵水面、水下兵力進行模擬打擊。

數百名畢業學員，在五天四夜的實戰化綜合演練中，先後完成綜合反潛、戰地救護，通訊樞紐開設等300多個課目演練，40多次特情處置，錘煉了學員們的戰鬥技能和戰鬥作風。