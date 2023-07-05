成都一小學迎新生 家長先培訓3天 被要求做筆記 網友吐槽太折騰

成都一小學發通知，要家長做3天培訓。(取材自大眾網)

四川成都一小學發出通知，學生家長在開學前需參加三天的培訓會。會中有班主任、專家分享，建議家長全程參與並做筆記，這要求讓要工作的家長有些頭痛。網友對此評價不一，有人認為三天太折騰了，也有人肯定校方幼小銜接培訓的努力。成都成華區教育局 已注意此事並跟進調查。

極目新聞報導，網友發布的通知顯示，家長培訓會將在8月19日-21日舉辦，每天上午9點-12點，下午2點30分-5點30分，形式為線下培訓。此外，該學校還建議，為確保培訓效果，請家長根據學校培訓時間提前做好工作安排準時參培、全程參培，並做好筆記。

據報導，要求家長參加培訓會的是成都市電子科技大學附屬實驗小學，工作人員表示確有其事。「學校每年都會組織這個活動，前些年是五天，今年是三天。活動主要針對一年級新生講講入學之前的注意事項，還有優秀班主任的分享、體育健康課程等等。學校也花了錢，每一場培訓都有專家。」

該工作人員解釋，不強制家長全程參加。「如果實在忙，請假也可以，或者家裡的長輩來聽。學校是希望每位家長在孩子入學之前能了解我們，怎麽跟學校合作，一起把孩子培養好。」

對此，成都成華區教育局工作人員表示，已跟進調查此事，也在同學校溝通。

有網友吐槽家長會開三天太折騰了，也有網友認為入學之前培訓很有必要。還有網友留言，「靜下心來聽聽專家講的如何進行家校共育，說不定有不一樣的收獲」、「哪那麽惱火，又沒喊家長強制去，而且都是為了剛上小學的娃娃，現在家長應該巴不得多講些幼小銜接內容吧」、「學校也是希望孩子能順利入學，適應小一生活」、「幼小銜接培訓，本意是好的」。