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孫子花4000元買條狗 河南老人上秤喊貴 網認同：句句在理

中國新聞組／北京5日電
河南一位老人日前得知孫子花4000元買了一隻狗，竟直接上秤，引發熱議。（視頻截圖）
河南一位老人日前得知孫子花4000元買了一隻狗，竟直接上秤，引發熱議。（視頻截圖）

隨著生活水平提高，愈來愈多的人喜歡上在家裡養寵物狗。不過，河南一位老人日前得知孫子花4000元買了一隻狗，想起集市攤上的狗販子，竟直接上秤，視頻在網上引發熱議。有網友說，爺爺說的話句句在理，感嘆狗比人珍貴。

來源：YouTube

網易號「老王侃趣聞」文章指出，視頻中，一名年輕男子買了一條寵物狗，狗狗嬌小可愛、溫順，爺爺十分喜歡，以為是孫子撿回來的呢。後來聽說是買回來的，而且花了4000塊，頓時無法接受，覺得不可思議。

在他平時的印象中，集市攤上狗販子賣的狗，也不過就二、三十元一斤。於是，他直接上秤，發現狗狗只有6斤多，論斤買，這狗竟然要600多一斤。

爺爺氣不打一處來，指著孫子訓斥：「這成啥樣了，600多一斤，比龍肉還貴，你這年輕人，盡糟蹋錢！」孫子「哈哈」大笑：「這狗是買回來養著玩的，又不是買回家吃的，你稱斤論兩有什麼意義。」

既然買回來了，爺爺也很無奈，只好勉強接受。於是他就問孫子，這狗什麼品種？「柯基！」「什麼？渴飢」，爺爺以為狗餓了，立馬給狗餵飯。不料孫子直接拿出狗狗專門的狗糧出來，爺爺又問：「這狗糧多少錢一斤？」「30一斤！」「30一斤，你真能造！你爺爺我喝一碗粥，才2塊錢！這狗活得比人還嬌貴了！」

事後，爺爺拿出一袋麵跟孫子說，以後就給牠吃麵，別餵狗糧了，太貴。

後來據孫子說，自己是一個愛狗人士。買了這條狗回來，也希望牠能給爺爺作伴，給爺爺沉悶的農村生活增添一些樂趣。柯基狗主要的特點性情活潑開朗、溫順，對待家人和孩子都十分友善，不會亂叫，不會主動攻擊人，適合養在農村。

養了幾天後，爺爺也慢慢喜歡上了牠，每天照顧牠，就像照顧孩子一樣仔細。當然了，孫子說，既然自己買得起這條狗，就能養得起，不會讓爺爺出錢養狗。

對此，網友議論紛紛，有網友說：還別笑，老人說得很實在，狗糧30多一斤，他吃那一碗還不到2塊錢，多諷刺！搞得人活的不如一條狗。

還有網友說，對於村裡的老人來說，4000塊錢是他們好幾年的花銷，真的不怪老爺子生氣！老爺子生活在農村，一輩子勤儉節約慣了，接受不了這樣的事情，很正常。

甚至還有網友說，理解養狗人，不理解的是，有的人自己養不了自己，還啃老，然後帶著寵物一起啃老，在狗身上花錢捨得，從不捨得在父母長輩身上花一分錢。

河南

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