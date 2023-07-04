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「丑、女」漢字雕塑 侮辱女性? 內蒙景區稱互動項目 已拆除

中國新聞組／北京4日電
景區所設置的雕塑。（取材自微博）
景區所設置的雕塑。（取材自微博）

內蒙古一景區日前設置「丑、女」兩個漢字的金屬雕塑，被網友質疑涉嫌侮辱女性，景區回應表示，這只是一個互動項目，並非有意引發誤會，但已經拆除。

來源：YouTube

九派新聞報導，網上發布的照片顯示，內蒙古自治區巴彥淖爾市黃河三盛公水利樞紐景區公園道路中央，放置了一藍一紅的兩個金屬字，左邊是「丑」，右邊是「女」。

雕塑前放置了一塊說明牌，以漢、蒙、英三種語言介紹該雕塑。雕塑名為「當漢字遇上你」，由三盛公金屬雕塑創作組製作，雕塑意義為—有你的參與，能給「漢字」賦予生命。

報導說，景區負責人張主任稱，雕塑是十多年前景區自主設計的作品，當時並沒有多想。「我們是水利景區，當時這個水利工程上的一些廢舊金屬材料正好像個「女」字，所以我們就把它做成了雕塑。」

當被問及旁邊設置的醜字的用意，張主任表示，這是一個互動的項目，需要人們發揮一些想像力。「這個雕塑名稱叫「當漢字遇上你」，女人站在丑字旁邊可以組成妞，男人站在女字旁邊組成好，我們做這個雕塑作品時候是傳遞一種正能量。」

面對網友對該雕塑提出的爭議，張主任認為網友大概是想多了，「我們這個作品沒有歧視的意味，不能老是摳字眼。我們當時製作也是往好的方面想，有誰會往壞處想呢？」

巴彥淖爾市文化旅遊廣電局工作人員也表示，這是一個互動項目，並非有意引發誤會，已經拆除。

雕塑 歧視

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