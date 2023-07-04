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1.58億 上海豪宅競拍現天價 買家疑身家100億「得物」創始人楊冰

記者賴錦宏／綜合報導
拍得上海豪宅的得物APP創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取自界面新聞）
拍得上海豪宅的得物APP創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取自界面新聞）

上海豪宅市場再現天價成交！7月1日，京東房產拍賣頁面顯示，「上海市中山南路566弄7號2501室房屋及地下2層1130、1132車位」以1.58億元（人民幣，下同）的價格成交，較起拍價1.25億元溢價26.4%。

證券時報報導，該套住宅所在小區是上海知名豪宅綠城黃浦灣。以成交價計算，該套住宅成交單價為每平方公尺人民幣34.4萬元，創下綠城黃浦灣成交紀錄新高。

一位專司豪宅買賣的仲介透露，競買人大概率是得物創始人楊冰，「之前聽說他要買房，而且他也是江西人，原房東以及處置單位也都位於江西。」

根據拍賣信息，這套住宅建築面積為458.78平方米，位於綠城黃浦灣樓王-7號樓的25層，是一套高區江景大平層，陸家嘴景色盡收眼底。

該套住宅此前為李凡和黃冰倩共同所有，因江西省京西工貿有限公司與江西銀行南昌鐵路支行存在借款糾紛，上述兩人承擔連帶清償責任，因此名下房產被銀行申請拍賣。

根據拍賣品頁面信息，該套住宅共吸引約1.6萬人圍觀，最終3人報價。出價從6月30日開始，起拍價人民幣1.25億元，經過39輪的激烈報價，於7月1日10：52結束競拍，代碼「182398717」的競拍人將該套住宅收入麾下。

今年6月，綠城黃浦灣同一天成交人民幣2套億元房源。其中一套房源成交價約1.15億元，單價約每平方公尺人民幣28.32萬元。

此前，綠城黃浦灣在鏈家平台上有27套成交記錄，最近的一套是2023年2月成交，總價人民幣7,265萬元，單價約每平方公尺人民幣23.6萬元。

可見，此次司法拍賣的7號樓王住宅，無論總價還是單價，均創下綠城黃浦灣的成交新高。隨著上述拍賣房落槌定音，競拍人的身分也受到關注。根據網絡競價確認書，代碼為「182398717」的競拍人名為楊冰，業內猜測，其或為虎撲體育聯合創始人、得物創始人兼CEO楊冰。

今年發布的《2023胡潤全球白手起家U40富豪榜》顯示，楊冰榜上有名，身家達到人民幣100億元。

拍賣 證券 房東

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