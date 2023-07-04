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每人出1000元… 4省343萬考生夢想「山河大學」背後有辛酸

中國新聞組／北京4日電
山河大學的虛擬校園卡。(取材自微博)
山河大學的虛擬校園卡。(取材自微博)

在各地高考考生忙於填報志願之際，一所名為「山河大學」的虛構高校在網上火了起來。這個哏源於網友的玩笑，山東、山西、河南、河北四省343萬考生，只要每人出1000元，就能造出一所四省交界的綜合性大學。玩笑的背後，反映出「山河四省」教育資源欠缺困境。但話題發酵後，「山河大學」相關熱搜在網上已被撤。

山河大學的虛擬錄取通知書，校長欄填的名字是杜甫。(取材自抖音Shanheuniv...
山河大學的虛擬錄取通知書，校長欄填的名字是杜甫。(取材自抖音Shanheuniversity外院院長)

來源：YouTube

澎湃新聞報導，「山河大學」源於網友的玩笑——山東、山西、河南、河北四省343萬考生，每人出1000元，總共是三百多億，就可以打造出一所四省交界的綜合性大學，面向「山河四省」招生。

這個天馬行空的玩笑一經提出，很快傳播開來。一時間，「山河大學」虛構的所謂官網、校訓、校徽、院系、招生簡章等一應俱全，被網友們接力設計出來。很快「山河大學」的話題也成為抖音、微博等網絡社交平台的熱門話題。

分析指出，當網友們在這股熱情之中娛樂自我的同時，不能忽視提議背後的現實問題。山東、山西、河南、河北四個省的共同特點是教育資源欠缺，學生高考壓力大。

有網友這樣說，「很多年前真實體驗了比別人考得好，卻因為人家有好戶口可以上好學校 我連個好學校的門兒都摸不到是什麼滋味」、「作為曾經的山東考生，這四個省升學壓力真的很大，希望早日人人平等」、「20年前本人高考時候，地域差異的不公平就存在，沒想到20年後依然如此」。

山河大學的虛擬學生證。(取材自小紅書)
山河大學的虛擬學生證。(取材自小紅書)

紅網評論指出，在教育資源分配方面，一定程度上與區域發展的不平衡有關。教育資源的分配問題不是一個簡單的事情，它需要政府、社會各界的共同努力，才能真正解決。另一篇文章則說，山河大學看似在玩哏，實則是每位山河四省學子對獲得高等教育的渴望。

但「山河大學」在網友接力創造之後，微博熱搜卻被撤下了，網友不滿「這四個省的學子，連作夢都不行麼？」更有人無奈的說「專家會說總要有人去挖煤種地的」。

山河大學的虛擬校徽。(取材自澎湃新聞)
山河大學的虛擬校徽。(取材自澎湃新聞)

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