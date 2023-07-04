考15次認清事實 「高考釘子戶」放棄清華夢、改填師範

唐尚珺拚了15次高考，終於決定去讀大學了。（取材自唐尚珺微博）

一心只想上清華大學的「高考 釘子戶」唐尚珺，在參加15次高考後，終於決定不再考試了。今年34歲的他高考分數是594分，他坦言「讀了17年的高中，今年也是決定去讀大學了」。唐尚珺志願選填師範類，希望未來能從事教職。

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澎湃新聞報導，1989年出生的唐尚珺，在廣西防城港市上思縣一個偏遠山村長大。唐尚珺有1個哥哥和3個姊姊，母親40歲那年才生下他。因為超生，父親丟了鄉村教師的工作，一家人靠務農為生。

唐尚珺直言，考清華確實是他從小到大的夢想。他的父親曾跟他講過同村人考上清華的故事，這在他心中埋下了種子。他是理科生，覺得清華大學是國內理科生最好的選擇，考清華是一個再正常不過的夢想。

2009年至今，唐尚珺一共參加了15次高考。2016年，記錄他多年參加高考的紀錄片「高十」播出。

唐尚珺曾相繼被中國政法大學、廈門大學、廣西大學、重慶大學等知名高校錄取，他都沒有去讀。2022年，唐尚珺考了597分，被上海交大護理專業錄取，身邊的家人、朋友都勸他去讀。最終，他還是猶豫了。他認為自己發揮失常，有信心明年會考 得比今年好。

2023年6月8日，完成自己的第15次高考後，唐尚珺認為考上清北的可能性幾乎沒有，「恐怕就是個夢想，真的沒有那個實力」。同時，他也強調，應該不會再復讀了，將考慮讀師範或者以後從事教師工作。

對於自己的經歷和所帶來的爭議，唐尚珺也反思過。他曾表示，有時一覺醒來，發現自己還停留在高三，感到害怕，「怎麽我還停留在這裡，我想走出去，去讀大學」。他羨慕同齡人成家生子、可以照顧父母，覺得自己耽誤了，「如果再有選擇的機會，我應該早去讀大學了」。