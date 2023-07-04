越南高考中文題 中網友：夢中情卷「這題我能得100分」

愈來愈多越南人熱中學中文，圖為2018年第11屆「漢語橋」世界中學生中文比賽。(新華社)

愈來愈多越南 人對中文產生濃厚興趣，對他們來說，學好中文給他們帶來機遇，不僅在中國讀書時容易獲得獎學金，畢業工作機會較多，工資也更高。疑似越南高考 試卷網上曝光，其中的中文題引發中國學生興趣，不少人看了題目，直呼是小菜一碟，是「夢中情卷」。

據了解，這套中文題目包括單選和完形填空，選擇題主要是對特定漢字的釋義進行判斷。看後，不少網友表示這題目難度不大，但總感覺哪裡有點兒怪；也有網友表示，每個填空都出現在自己意想不到的地方，原來做完型看得懂是這種感覺。也有網友表示「突然覺得我也可以當學霸」、「這題我能得100分」。

紅星新聞報導指出，越南高考滿分為40分，外語科目包括英語、中文、俄語、法語、德語、日語和韓語。在越南從事十年中文教學的華裔越南人張光日登說，「如果獲得好成績，能在申請中國院校時獲得獎學金，並成為找工作時的有力競爭證明。」

張光日登稱，學生們認為中文最難學的既不是詞彙也不是語法，而是成語。「（對外國人而言）漢語成語是很難懂的，比如朝三暮四等成語。」他解釋：「因為成語不能憑字面意思理解，要了解一個成語，要先了解背後典故。」

新華社報導，時下愈來愈多越南人越南人對中文產生濃厚興趣，2018年8月第11屆「漢語橋」世界中學生中文比賽越南北部賽區決賽落幕後，參賽者們受訪表示，越南和中國有很多相似處，讓他們自然而然喜歡中文；此外，說好中文能使他們容易獲得獎學金，並找到更好的工作。