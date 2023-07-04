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調查：中國7成青年 存款不到10萬 5成存50萬就想退休

中國新聞組╱北京4日電
年輕人存款調查表 資料來源：紅星新聞
年輕人存款調查表 資料來源：紅星新聞

「超過七成年輕人存款不足10萬(人民幣，下同，約1.39萬美元)」引發中國網友熱烈討論。近日一項針對年輕人進行問卷調查，顯示存款在10萬以下的年輕人超過七成，多集中在3萬元以下、3至10萬元兩個區間；當被問到要存多少錢才能退休時，超過五成表示需要50萬至200萬存款。

成都商報旗下紅星資本局近日針對生活在一線二線城市、年齡20至30歲年輕人進行「存錢與消費」的問卷調查，有效問卷2035份，其中存款在10萬以下的年輕人占比超過七成，而存款超過50萬的年輕人占比不到2％，存款逾百萬的人更是少之又少少；逾2000名受訪者中，存款過百萬的僅個位數。

具體消費到哪去了？近75％受訪者表示，房租房貸是每月的最大支出。此外，日常吃飯、買衣服包包、社交娛樂、美容護膚、旅遊等，每個月也要支出不少。這也凸顯當代年輕人的消費形式多樣化，除最基本的吃住，也願意把錢花在提升自我、豐富自我。

對於現有存款的來源，大部分年輕人表示存款主要來自自己的工資收入，也有部分年輕人靠著兼職副業、獎金、父母家人支持等方式，攢下了部分錢。

從受訪者的月收入狀況來看，近七成年輕人月收入在1萬元以下，整體平均月收入在5000~8000以及8000~1萬這兩個收入區間，月收入超過1.5萬的不到20%，超過5萬的只有1%。

大部分年輕人表示存下來的錢放在微信或支付寶，也有放在銀行或投資基金股票等。

當被問到要存多少錢才能讓退休時，超過五成受訪者表示若有50萬至200萬的存款，就會考慮退休；也有不少年輕人表示，「退休」這件事情與存款沒有關係。

網友熱議說，「年輕人工資低，每月房租、日常生活開銷，哪有錢可儲蓄啊」、「不要說年輕人了，我這個中年人都沒存過10萬」、「我在35歲之前，存款沒上過10萬」、「我每天只盤算著先把欠帳還完」、「等著繼承遺產才可能吧」。

「超過七成年輕人存款不足10萬人民幣」，引發中國網友強烈討論。(中新社)
「超過七成年輕人存款不足10萬人民幣」，引發中國網友強烈討論。(中新社)

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