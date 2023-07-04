「不救會內疚一輩子」川男跳金沙江救人 落水女認他當乾爹

被救女孩登門感謝李自文。（取材自封面新聞）

四川涼山一名男子日前跳入金沙江救落水女孩，視頻在網上曝光獲網友狂讚；不過有專業救援隊員認為，金沙江水域情況十分複雜，下水救援風險非常大，建議「保己救人」。

封面新聞報導，這起事件發生在6月24日，當時3名十幾歲的女孩在金沙江邊戲水，一名女孩不小心被江水沖走。路過的男子李自文聽到有人呼救，毫不猶豫跳進金沙江，成功將女孩救到岸邊。

李自文跳入金沙江救援落水女孩。（視頻截圖）

李自文回憶，當時他他和家人開車路過金沙江邊時，江裡有一個人影浮動，不時看到傳來「救命」的呼救聲。「我坐在車上，車子都沒有熄火，當時估計離岸邊有十多米。我心裡想著，如果再不去救，人會被江水愈沖愈遠。」

李自文顧不得脫衣服便跳入江中，游到女孩身邊後，一邊安撫她不要著急，一邊拖著她游到岸邊。「如果再晚20秒，可能人就被沖走了。」上岸後，旁邊一名女子告訴李自文。

李自文表示，這是他第一次跳江救人，當時並沒有過多考慮，救人也不圖回報，「我想如果再不救，或再晚一分鐘，娃兒可能就沒命了。如果不救，我覺得這輩子心裡都過意不去；如果孩子沒了，我也會內疚一輩子。」

6月29日，被救的女孩和她的父母到李自文家，帶著一堆禮物登門表示感謝。現場，女孩還拜李自文為乾爹。

李自文英勇救人，不過宜賓市江安縣長江協助巡護隊隊長周濤表示，如果看到有人落水，救援者應該「保己救人」，「一定要在能夠保證自身安全的情況下救援下去，如果岸邊有棍子、繩子等物品，可以使用這些用具幫助救援。」