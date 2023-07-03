我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

就業難 中國官媒稱「慢就業」不是貶義詞

記者賴錦宏／即時報導
中國官媒發文評論「慢就業」現象，指其並非貶義詞。圖為中國人民大學6月26日舉行畢業典禮。（新華社）
中國官媒發文評論「慢就業」現象，指其並非貶義詞。圖為中國人民大學6月26日舉行畢業典禮。（新華社）

在中國年輕人失業率屢創新高之際，中國官媒發文評論「慢就業」現象，指其不是貶義詞，需要從兩面看待。

中國國務院主辦的中共直屬黨報《經濟日報》3日發文稱，隨著2023屆畢業生陸續離開校園，調查數據顯示，選擇「慢就業」的應屆生從去年的15.9%，上升到今年的18.9%。

「慢就業」是指大學生在畢業後，既不打算馬上就業也不打算繼續深造，而是暫時選擇遊學、支教、在家陪父母或者創業考察等。

《經濟日報》文章稱，雖然存在爭議，但「慢就業」並非貶義詞，「畢竟大多數慢就業不是不就業，更不是躺平。」

文章指出，對於慢就業現象，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況。其中，由於今年青年就業壓力依然較大，未就業畢業生和失業青年不得不被動選擇慢就業，繼續搜尋合適的崗位。針對這種情況，應當持續不斷提供就業服務，讓有就業意願的青年儘快就業或參與就業準備活動。

文章介紹，中國人力資源社會保障部6月底，及時啟動了2023年大學畢業生等青年就業服務攻堅行動，制定了詳實計劃，7月至12月將對2023屆離校未就業大學畢業生開展服務，提供政策宣介、職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習等機會。

對主動選擇慢就業的青年人，文章稱也應當區別引導，開發更多有針對性的專項技能培訓課程和服務，增強青年群體適應產業發展、崗位需求和基層就業的能力。

但文章也提醒，畢業後留出太長時間去觀望、一味求穩求好，也有可能造成心理焦慮，挫傷自信甚至逃避現實。家庭、學校和青年人應當做好合理規劃和調控，提升個人適應社會的能力，以免「高不成低不就」。此外，也應充分發揮人力資源服務機構的信息橋樑作用，阻斷畢業生向消極就業、懶就業方向變化，通過改善勞動條件、規範企業行為增強對大學畢業生的吸引力。

據中國教育部預測，中國今年將有1,158萬名應屆大學畢業生，比2022年增加80餘萬，創歷史新高。此外，今年歸國求職的留學生人數預計突破100萬，即有就業需求的大學畢業生總量將超過1,250萬。

與此同時，中國青年失業率則持續攀升。據官方公布的數據，今年5月中國16歲至24歲的青年人失業率上升至20.8%，為2018年有該項統計數據以來的最高值。

就業 教育部 國務院

上一則

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

下一則

港國安處懸紅百萬 通緝袁弓夷、許智峯、羅冠聰等8海外港人

延伸閱讀

否認打胎就沒事了？中國官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點

否認打胎就沒事了？中國官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點
禁大學「平權招生」後 「族裔中立」能接棒？

禁大學「平權招生」後 「族裔中立」能接棒？
大學教師Uber化 5校兼課自嘲「巡台育史」

大學教師Uber化 5校兼課自嘲「巡台育史」
搶救青年失業率 江蘇辦「人才招聘夜市」

搶救青年失業率 江蘇辦「人才招聘夜市」

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下