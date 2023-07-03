上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅市場再現天價成交！7月1日，京東房產拍賣 頁面顯示，「上海市中山南路566弄7號2501室房屋及地下2層1130、1132車位」以人民幣1.58億元（約2177萬美元）的價格成交，較起拍價1.25億人民幣溢價26.4%。

據證券 時報報導，該套住宅所在小區是上海知名豪宅綠城黃浦灣。以成交價計算，該套住宅成交單價為每平方公尺人民幣34.4萬元，創下綠城黃浦灣成交紀錄新高。

一位專司豪宅買賣的仲介透露，競買人大概率是得物創始人楊冰，「之前聽說他要買房，而且他也是江西人，原房東 以及處置單位也都位於江西。」

根據拍賣信息，這套住宅建築面積為458.78平方米，位於綠城黃浦灣樓王-7號樓的25層，是一套高區江景大平層，陸家嘴景色盡收眼底。

該套住宅此前為李凡和黃冰倩共同所有，因江西省京西工貿有限公司與江西銀行南昌鐵路支行存在借款糾紛，上述兩人承擔連帶清償責任，因此名下房產被銀行申請拍賣。

根據拍賣品頁面信息，該套住宅共吸引約1.6萬人圍觀，最終3人報價。出價從6月30日開始，起拍價人民幣1.25億元，經過39輪的激烈報價，於7月1日10:52結束競拍，代碼「182398717」的競拍人將該套住宅收入麾下。

今年6月，綠城黃浦灣同一天成交人民幣2套億元房源。其中一套房源成交價約1.15億元，單價約每平方公尺人民幣28.32萬元。

此前，綠城黃浦灣在鏈家平台上有27套成交記錄，最近的一套是2023年2月成交，總價人民幣7265萬元，單價約每平方公尺人民幣23.6萬元。

可見，此次司法拍賣的7號樓王住宅，無論總價還是單價，均創下綠城黃浦灣的成交新高。隨著上述拍賣房落槌定音，競拍人的身分也受到關注。根據網絡競價確認書，代碼為「182398717」的競拍人名為楊冰，業內猜測，其或為虎撲體育聯合創始人、得物創始人兼CEO楊冰。

今年發布的《2023胡潤全球白手起家U40富豪榜》顯示，楊冰榜上有名，身家達到人民幣100億元。

楊冰1985年出生於江西，從初中時就對籃球產生了狂熱的興趣。 2004年，上大一的楊冰決定搭建一個供愛好者了解資訊與互動交流的籃球論壇，「HoopChina」（虎撲的前身）應運而生，三年後嘗試公司化運營，覆蓋更多的體育門類。

如今，虎撲體育已成為中國最大的體育賽事服務商，且在整合營銷、電子商務、體育經紀、海外資源拓展和自有IP培育等領域擁有較為完整的布局，用戶量超過1億，其中90%以上為男性。