否認打胎就沒事了？中國官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點

蔡徐坤3日首度對一夜情、打胎等傳聞做出回應，但中國官媒評論稱，其聲明仍有諸多疑點。（取材自極目新聞）

中國24歲歌手蔡徐坤 3日回應網傳「打胎事件」稱不涉及違法行為，其工作室也發表聲明對於涉嫌侮辱誹謗的謠言，已提交法院立案。但中國官方媒體仍指出，該案還有許多疑點，明星潔身自好不該如此困難！

極目新聞指出，蔡徐坤這次「打胎」事件傳言沸沸揚揚，在佔據網路熱搜多日後，終於等來了本人的回應。眼尖網友發現，早在其回應發出前，微博已經有「蔡徐坤工作室回應」的相關詞條，可見這次回應也絕非「無準備之仗」。

從蔡徐坤的回應來看，他承認了戀愛和女方墮胎 等私生活相關的緋聞，但否認了「涉未成年」、「強制墮胎」等涉嫌突破法律和道德底線的行為。如果說戀愛是你情我願，打胎也是女方認可，而明星的私生活本來就與公眾無關，那麼，蔡的行為似乎也無可厚非。

但蔡徐坤作為萬千少女的偶像，流量經濟的受益者，擁有這樣隱秘的戀愛經歷，畢竟對粉絲來說是一種欺騙和「塌房」，會在一定程度上影響其商業價值。

然而，在這一事件中，依然有許多疑點，這兩則聲明卻未能解釋清楚。狗仔曾爆料，蔡徐坤的母親雇私家偵探調查女方，安裝攝像頭對其進行偷拍，並且在網絡上傳播相關視頻。

如果說戀愛分手，懷孕墮胎，都是明星私事，那麼上述行為則是毫無疑問地涉嫌侵犯他人隱私 和個人信息，是違法行為。而這一點究竟是否屬實，在蔡徐坤及其工作室的聲明中，都沒有提及。

另，據爆料稱，C女士曾在6月26日前去警局報案，蔡徐坤以及他母親、參與此事的人員均被傳喚到案，接受調查。後來據傳私家偵探被逮捕，C女士出示諒解書與蔡徐坤一家和解，私家偵探也被釋放。到底有沒有這回事？兩則聲明仍隻字未提。

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