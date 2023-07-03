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別想免費聽？ 蚌埠音樂節橋上建圍擋

中國新聞組／北京3日電
安徽蚌埠舉辦音樂節，竟在公路大橋上搭建圍擋。（取材自新民周刊）
安徽蚌埠舉辦音樂節，竟在公路大橋上搭建圍擋。（取材自新民周刊）

近日，安徽蚌埠因舉辦音樂節，在公路大橋上搭建圍擋一事引發關注，圍擋不僅侵占盲道破壞橋面，還引發「怕市民不買票免費聽音樂」的質疑。音樂節主辦方稱，「為了安全」。但過沒幾天就拆了。

來源：YouTube

新民周刊報導，蚌埠龍湖大橋是蚌埠市跨越龍子湖的一座公路大橋，大橋主體跨度長約800米，寬36米，既是蚌埠市東西向交通的主幹道，也是眺望龍子湖風景的絕佳觀景點。

6月30日至7月2日，蚌埠舉辦為期三天的龍湖音樂節，場地就設在龍子湖畔大橋東側岸邊的草坪上。站在大橋上目測，最近的地方距離演唱會場地約400米。雖然有一定距離，但由於地勢較高視野開闊，確實能比較完整地觀看到主舞台。

6月26日，安裝在大橋上的圍擋突然開始拆除。

據報導，從音樂節海報上可以看到，音樂節由蚌埠市文旅投集團主辦，具體承辦方是一家商業演藝公司。音樂節現場總指揮李文齊表示：「可能是工作的考慮存在疏忽。我們是要邀請相關部門進行指導，可能是工作有延遲，沒能及時跟廣大粉絲做安全引導宣傳。」

報導稱，主辦方承認，圍擋屬於「未批先建」。在蚌埠市行政執法局，執法信息科負責人也表示，搭建圍擋確實沒有任何報批手續。

面對記者提問，蚌埠市行政執法局執法信息科負責人表現遲疑，腿部持續抖動。他反問記者「你們是哪個報社的」，還建議記者應「多宣傳好的方面」。

音樂節海報。（取材自新民周刊）
音樂節海報。（取材自新民周刊）

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