稱安全考量 雲南九龍瀑布2米牆屹立

九龍瀑布群附近公路上的圍牆。（視頻截圖）

多個因築牆擋景而被批評的景區近日已陸續拆牆，只有雲南羅平縣九龍瀑布群的圍牆，目前還堅挺地屹立。該景區回應稱，這是出於安全考慮。

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澎湃新聞報導，旅遊博主柳先生近日發布視頻稱，他在路過雲南曲靖羅平縣九龍瀑布群附近的公路時，發現瀑布一側的公路邊設置圍牆。圍牆有兩米多高，上面還有禁止攀爬的提醒標識，落款是九龍瀑布群風景區。

柳先生找到圍牆上一條幾厘米寬的縫隙，從這裡看過去，外面就是正在飛瀉流淌的瀑布。「今天我在羅平不小心偷窺了國有景區，罪過罪過。」他調侃地寫道。不少網友在評論區也對景區的做法表示不解：「自然景觀憑什麼圍起來？」

從圍牆縫隙中看到的九龍瀑布群。（視頻截圖）

公開資料顯示，九龍瀑布群位於距羅平縣城東北20公里的九龍河上，是國家4A級旅遊景區。由於特殊的地質構造和水流的千年侵蝕，在此形成十級高低寬窄不等、形態各異的瀑布群，有「九龍十瀑，南國一絕」的美譽。旅遊網站顯示，該景區成人門票為人民幣65元（約8.97美元）。