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輿論一面倒 壺口瀑布500米防窺牆 拆了

中國新聞組／北京3日電
圍牆沒拆除前，遊客隔著圍牆拍攝壺口瀑布。（視頻截圖）
圍牆沒拆除前，遊客隔著圍牆拍攝壺口瀑布。（視頻截圖）

多地景區近日因築牆引發「圍牆擋景」爭議，其中，黃河壺口瀑布被指為防路人「偷窺」而設立圍擋的奇景，更被專家形容是「在世界範圍內也是不多見的」，且與其公有資源、公益屬性相悖。在輿論一面倒的批評下，壺口瀑布陝西側沿線500餘米「安全牆」已經拆除，讓不少網友拍手叫好，並呼籲還沒拆牆的景區盡速完成。

來源：YouTube

極目新聞報導，今年4月下旬，一名網友發布視頻反映，壺口瀑布陝西一側的公路旁有較高的圍牆，山西一側也有圍擋物：「修了圍牆不讓看瀑布，花100元買門票才能看。」五一假期，此事衝上熱搜，網友們調侃「嚴禁偷窺祖國大好河山」。陝西宜川縣文旅局回應稱，壺口瀑布附近公路較窄，遊客停車賞景易堵車，修建圍牆是為保證遊客安全。山西黃河壺口瀑布風景名勝區也介紹，壺口瀑布山西側圍擋物是為保證安全。

壺口瀑布旁的圍牆被拆除。（取材自央視財經）
壺口瀑布旁的圍牆被拆除。（取材自央視財經）

據報導，6月30日至7月2日，安徽蚌埠舉辦龍湖音樂節，場地設在龍湖大橋東側岸邊草坪上。6月23日開始，龍湖大橋人行道上突然開始搭建全封閉的鐵皮圍擋，還將盲道封在圍擋內。網友猜測是為防止市民在橋上免費蹭看音樂節，主辦方還承認圍擋屬於「未批先建」。

在景區外建圍牆或圍擋，相關單位幾乎眾口一詞說是為了安全。但網友們對這一說法並不買帳，認為景區是為「嚴防偷窺」，紛紛吐槽。央視新聞6月30日也發文批評圍牆擋景的行為，是「撿了芝麻丟了西瓜」。

壺口瀑布。（取材自央視財經）
壺口瀑布。（取材自央視財經）

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