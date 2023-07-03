成功復仇日本 中國女籃隔12年奪亞洲杯冠軍 奪冠數追平南韓

中國隊球員韓旭（左）在比賽中上籃。(新華社)

時隔12年後，中國女籃2日重獲亞洲杯冠軍，終結了日本 女籃在亞洲杯賽上的五連冠。新浪體育指出，中國女籃也以12次奪冠的成績追平了南韓女籃，並列亞洲杯奪冠次數第一。

綜合中新社、新華社報導，北京 時間2日下午，2023年女籃亞洲杯決賽在澳洲 進行，中國女籃以73：71戰勝日本隊，繼2011年亞洲杯後，再次成為這一亞洲女籃頂級賽事的霸主，這也是中國女籃第12次獲得亞洲杯冠軍。

據報導，此次是中日女籃連續第三次在亞洲杯決賽中相遇。前兩次中國女籃均遭敗績，如今再次相逢，意欲「復仇」的中國女籃卻正處境艱難。

在本屆亞洲杯賽前，中國女籃的三員大將李月汝、黃思靜和武桐桐均因傷未能入選12人名單。雪上加霜的是，在前一日與澳洲隊的半決賽中，中國女籃隊長楊力維腿部受傷，無緣決賽。因此，賽前外界均認為，陣容不整的中國女籃要想成功「復仇」、阻止日本隊的六連冠，有著太大的難度。

中國隊主教練鄭薇在賽後發布會上表示，結果讓她感覺「好不真實」，因為賽前確實沒有想到會奪冠。鄭薇說，中國隊此次備戰非常困難，出現了傷病和人員不齊等問題，隊伍到了賽區後才逐漸步入正軌。

據報導，中國隊隊員韓旭被評為本屆女籃亞洲盃最有價值球員，她和隊友李夢共同入選賽事最佳陣容。

在本場比賽中，韓旭獲得全場最高的26分10個籃板，李夢和王思雨均有17分進帳，3人承包60分，占中國隊本場總得分的80%以上。

在當日進行的3、4名比賽中，澳洲隊以81:59戰勝紐西蘭隊。

根據相關規則，獲得本屆亞洲杯賽前4名的中國隊、日本隊、澳洲隊和紐西蘭隊，不僅獲得了直通2026年女籃世界杯賽的資格，還拿到了巴黎奧運會女籃資格賽的參賽權。

另據新京報報導，中國女籃力克日本，重回亞洲之巔。賽後，四川遠達美樂籃球俱樂部官博發出公告，決定給予隨國家隊出征的韓旭、李夢、王思雨和高頌每人50萬人民幣作為獎勵。