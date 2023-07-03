搶救青年失業率 江蘇辦「人才招聘夜市」

江蘇蘇州昆山大西門商業街的「人才招聘夜市」。（取自央視新聞）

中國青年就業 形勢越發嚴峻，5月16至24歲人口失業率已達20.8%，連續兩個月創下2018年有統計以來新高。7月開始，大專院校畢業生及技術技能人員等族群正值就業關鍵期，眼見就業問題持續擴大，各地透過舉辦對接會、專場招聘會等活動，盼能幫助其青年「穩崗就業」。

央視新聞報導，近期多地地方政府為幫助年輕人解決就業問題，陸續舉行各種求職活動。報導指出，江蘇蘇州人社部門透過舉辦「人才夜市招聘活動」、挖掘見習崗位、發放社保補助等措施，讓當地畢業生可以多管道了解各種職缺訊息，也讓更多企業有機會發掘更多人才。

現場求職者表示，「我們白天現在溫度比較高，所以夜市是更舒服的狀態。在鬧市區，非常新穎，因為你可以接觸到不同的人」。而招聘企業的人事專員則指出，「人才夜市」一晚「大概（收到）九份簡歷，然後還有一些微信 發給我的，應該有十幾二十份左右」，比預料當中要來的多。

除了江蘇舉辦多種招聘活動外，其他多地也火力全開解決青年人就業問題。澎湃新聞報導，甘肅蘭州7月1日舉行「才聚新區智創未來」人才交流大會暨普通大專院校畢業生到基層就業雙選會。當中有多達逾310家重點企業到場，計畫提供職缺約1.2萬個。

而在江西，當局則在九江職業大學舉行「奮鬥有我國聘行動」專場招聘活動。當地179家企業及單位根據學校專業，設計教育 體育、智慧製造等逾1900個工作，同時透過線上線下接觸畢業生，希望可以吸引畢業生在當地就業創業。

另外，在浙江寧波鎮海區，當地透過搭建「政企校合作平台」，透過協調區域內40家重點企業，分批前往東北、西北、西南等地區的大專院校招募人才，並與12所學校簽訂實習、見習合作協議，提供專項資金用於補助外省應屆畢業生來鎮海實習見習。